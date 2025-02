Un simple error digital llevó a Alicia Rosa Perea a vivir una gran odisea. La joven emprendedora argentina transfirió por error más de S/3.000 a la persona equivocada cuando intentaba pagar el monto total de su mercadería. Para intentar recuperar su dinero, la empresaria usó su cuenta de TikTok explicando su situación y solicitando que compartieran su caso.

El video rápidamente se volvió viral en las redes sociales, logrando que la historia llegara a miles de personas, incluido el dueño de la cuenta al que envió la cuantiosa suma de dinero por error.

Transfirió por error más de S/3.000 a un desconocido, pero logró recuperarlo

Según comentó la joven argentina, se habría confundido en el alias de la persona y terminó depositando el millón de pesos argentinos (más de S/3.000) a la cuenta incorrecta. Esto provocó que su mercadería quedara retenida y no pudiera disponer de ella para venderla, afectando directamente su negocio y generándole una gran preocupación.

"Me acaba de pasar algo horrible y no pude retirar mi mercadería. Trasferí por error 1 millón de pesos argentinos (...) Yo le pido por favor, con la mano en el corazón al señor que reconozca la transferencia que le hice a nombre de la Alicia Rosa Perea (...) Me confundí con una pequeña parte del alias y transferí mal", indicó la joven en su video.

"Por favor háganle llegar este mensaje. Que (el señor) se pongo una mano en el corazón porque no pude retirar mi mercadería y para mí es un montón de plata", añadió.

Joven emprendedora logró recuperar su dinero

Tras varios días de angustia, la empresaria argentina publicó un nuevo video actualizando a sus seguidores sobre su situación. En él, mencionó que logró recuperar su dinero y agradeció a todas las personas, incluida el dueño de la cuenta, a quien transfirió por error, por lograr que su historia se vuelva viral y conseguir la devolución del millón de pesos argentinos.

"Me devolvieron la plata. Gracias, señor, no tiene ni idea en el alma de cuanto se lo agradezco y mi intención no era perjudicarlo (...) Estoy muy agradecida (...) y con una mano en el corazón quiero pedirle una disculpa a señor Juan José por lo que pasó. Yo valoro un montón la honestidad. Muchas gracias", relató.