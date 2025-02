Fan de Shakira que llevó un keke al aeropuerto afirma que no se lo entregó: “No me echen la culpa”

La cancelación del primer concierto de Shakira en Lima generó gran revuelo entre sus seguidores, pero un detalle inesperado se volvió tendencia en redes sociales: un keke de zanahoria que una fan llevó al aeropuerto con la intención de entregárselo a la cantante. Luego de que la barranquillera fuera hospitalizada por un problema de salud, algunos usuarios bromearon sobre la posibilidad de que el pastel hubiera sido el causante de su malestar.

Ante la viralización de estos comentarios, la joven identificada en TikTok como 'Zule.zisa' decidió salir al frente y aclarar la situación. A través de un video en su cuenta, aseguró que nunca logró entregarle el keke a Shakira y desmintió que este tuviera una semana de antigüedad, como se mencionó en algunos medios de comunicación.

La joven fanática de Shakira, que llevó el pastel, utilizó sus redes sociales para desmentir los rumores que la señalaban como responsable del malestar de Shakira. En un video publicado en TikTok, afirmó con preocupación:

"Acabo de llegar a mi casa después de que se ha cancelado el concierto. Me da pena hacer esto, pero están diciendo que el keke... El keke está acá en mi casa, yo no se lo he dado. No me estén echando la culpa, por favor.", comentó la joven

Además, en la descripción del video, se dirigió al medio local para corregir una supuesta mala interpretación de sus declaraciones: "@Latina Noticias, por favor, sé que son un medio serio. Nunca dije al reportero que mi keke tenía una semana, dije que YOOO estaba acampando una semana. Obviamente, el keke era fresco, recién preparado. En fin, además con todo el alboroto del aeropuerto, era imposible darle algo a Shakira. Espero que haya quedado claro el tema"

Cabe mencionar que, días antes, cuando Shakira estaba por arribar a Perú, Zule fue entrevistada por ese medio local en el aeropuerto Jorge Chávez. Durante la transmisión en vivo, un reportero del medio local se acercó a ella para preguntarle sobre el pastel que llevaba consigo. La joven, visiblemente emocionada, explicó que lo había preparado con dedicación para la artista y que incluía un mensaje especial en la envoltura. "Desde el lunes estamos durmiendo afuera del estadio. Muriéndonos de hambre y sin almorzar, pero teníamos esto (el keke) para Shakira.", comentó la joven

El periodista leyó en voz alta la dedicatoria escrita en el empaque: "De Zule para Shakira". En el clip, que se viralizó en redes sociales, la seguidora también menciona: "Yo misma lo he preparado, es de zanahoria."

Sin embargo, con la cancelación del concierto y la hospitalización de la cantante, algunos usuarios en redes comenzaron a hacer bromas sobre la posibilidad de que el pastel hubiera afectado la salud de la artista, lo que llevó a la fan a desmentirlo.

¿Qué le ha pasado a Shakira en Perú?

Shakira fue ingresada de emergencia en la Clínica Delgado de Lima debido a un problema de salud que la obligó a suspender su concierto del domingo. Según el comunicado oficial de la productora del evento, la cantante presentó dolencias abdominales severas, por lo que tuvo que recibir atención médica inmediata.

Horas después, Shakira fue dada de alta y trasladada a su hotel, donde permanece en reposo acompañada por su equipo y sus hijos. A través de un mensaje en redes sociales, la artista expresó su pesar por la cancelación de su primera presentación en Lima y agradeció el apoyo y la comprensión de sus seguidores.

En un comunicado oficial, Shakira explicó que tuvo que acudir de urgencia al hospital, donde los médicos le indicaron que no estaba en condiciones de subir al escenario. La barranquillera lamentó profundamente no haber podido cumplir con su espectáculo y aseguró que su equipo ya trabaja en la reprogramación del show para que sus fanáticos peruanos puedan disfrutar de su presentación.

Shakira confirma concierto en Lima

Pese al malestar que la obligó a suspender su presentación primera presentación del día domingo 16 de febrero, Shakira confirmó que el concierto programado para el lunes 17 de febrero en el Estadio Nacional sí se llevará a cabo. A través de sus redes sociales, la intérprete de 'Hips Don’t Lie' anunció que se encuentra en recuperación y lista para reencontrarse con su público peruano.

Esta noticia fue recibida con entusiasmo por los fanáticos, quienes temían que la dolencia de la artista pudiera comprometer el resto de su gira. A pesar de la decepción por la cancelación del primer show, muchos seguidores han expresado su alegría por la pronta recuperación de la barranquillera y su determinación para seguir adelante con su espectáculo en Lima.