Un intento fallido de huida terminó convirtiéndose en un momento viral en redes sociales. Un hombre, acusado de robo, intentó escapar de la policía tras sustraer dinero de una tienda de conveniencia en la colonia Santiago Ahuizotla, en la ciudad de México. Aunque en un principio parecía decidido a evadir a las autoridades, solo pudo correr cuatro cuadras antes de detenerse por completo.

Delincuente corrió 4 cuadras tras persecución policial

El incidente fue grabado por cámaras de seguridad ubicadas en las calles de esta zona capitalina, donde se captó al hombre corriendo a toda velocidad. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el desenlace: el ladrón se cansó rápidamente y decidió detenerse en un parque ubicado en el cruce de Calzada de la Naranja y Avenida Ahuizotla.

Llegó hasta parque y esperó a policías. Foto: YouTube

"Ya no puedo más", habría dicho al momento de entregarse. Este peculiar hecho no tardó en viralizarse en TikTok, donde usuarios no dejaron pasar la oportunidad de comentar con humor la inesperada rendición.

Según las imágenes difundidas en redes sociales, el ladrón, vestido con shorts rojos y un polo azul, escapó tras robar 2,500 pesos en efectivo de una tienda de conveniencia. En su intento por eludir a las autoridades, aceleró el paso por las calles de Azcapotzalco, pero su resistencia física no fue suficiente para sostener la huida.

Después de correr solo cuatro cuadras y media, el sospechoso se detuvo en un parque cercano, aparentemente agotado y sin posibilidades de continuar. Allí fue alcanzado por los oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la ciudad de México, quienes lo detuvieron sin resistencia.

Según se aprecia en las imágenes, el hombre se puso en cuclillas y esperó pacientemente a ser arrestado. Su peculiar actitud y el contexto de la situación captaron la atención de miles de usuarios en redes sociales.

Lo investigaron por robo

El ladrón fue puesto a disposición del Ministerio Público, donde se inició una investigación formal por el delito de robo a negocio. Las autoridades confirmaron que los 2.500 pesos en efectivo sustraídos de la tienda de conveniencia fueron recuperados. Además, indicaron que el hombre contaba con antecedentes delictivos, aunque no se especificaron detalles sobre ellos.

En TikTok, el caso no tardó en viralizarse, generando cientos de reacciones que iban desde críticas hasta comentarios humorísticos.