YouTube viral: pájaro se enfrenta a enorme toro por el territorio y el desenlace es increíble [VIDEO]

Un video viral compartido en YouTube mostró el feroz enfrentamiento entre un pájaro y un enorme toro, mientras eran conducidos por su dueño a un ‘pueblito’ de África. El desenlace ha provocado que miles de usuarios se cuestionen la fortaleza de cada uno de sus protagonistas.

¡Insólito! En las imágenes de YouTube se aprecia a las dos criaturas demostrar su valentía a través de ademanes de violencia; sin embargo, lo que provocó el asombro del mundo fue el comportamiento que tomó el pájaro frente a un enorme toro que le dobla su tamaño y es considerado como un depredador nato.

La valentía que sacó a relucir el ave con su diminuto tamaño sirvió para que el enorme toro de color beige no intente traspasar la línea de lo permitido y mantenga una cierta distancia. En otro momento, el mismo pájaro es captado enfrentándose con otro toro, pero esta vez de color negro. El video de YouTube ha dado la vuelta al mundo.

DESENLACE

Esta vez, el toro demuestra su furia raspando la tierra con su pata y provoca que la arena se camufle con el aire formando una neblina de polvo. El video de YouTube no logró mostrar el desenlace de la épica pelea, pero sacó a relucir la fortaleza de un animal considerado como ‘débil’.

En YouTube, miles de usuarios no dudaron en criticar a la dueña de los animales que permitió este tipo de enfrentamientos y no hizo nada para remediarlo. “Cómo es posible que solo se quede mirando en vez de ayudar al pobre pájaro”, “No me parece divertido el hecho de quedarse solo mirado el feroz enfrentamiento”, fueron algunos comentarios que se pudo rescatar de las redes sociales.

Mira aquí el video viral que se compartió en YouTube:

