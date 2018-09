Youtube viral: Encuentran rata en conocido lugar de comida y causa terror en usuarios [VIDEO]

Los animales siempre se roban el 'show' en los videos que se vuelven virales en Youtube. Ya sea por sus actos graciosos o porque tienen una ocurrencia. Sin embargo, en esta oportunidad, un impensado roedor se coló en un lugar indebido, generando el pánico de mucha gente. ¿Quieres ver de qué se trata? Acá te contamos.

Los usuarios no pudieron creer lo que estaban viendo, porque, por lo general, este tipo de cosas no suelen suceder, sobre todo si es un establecimiento de comida. El siguiente video de Youtube te impactará tanto, que no podrás creerlo.

Todo transcurría con normalidad en un conocido restaurante de comida rápida en Estados Unidos, la gente estaba siendo atendida sin mayor problemas. Sin embargo, uno de los clientes detectó a una pequeña rata, que se había colado dentro del establecimiento.

Automáticamente sacó el celular para empezar a grabar y compartirlo en su cuenta de Youtube. En el clip se puede ver cómo una trabajadora del establecimiento quiere botar al roedor con un trapeador, al no poder conseguirlo, se suma otro trabajador también, fallando en el intento.

En ese preciso instante, varios clientes entraban en la tienda, pero al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, no dudaron en salir puesto que no es bien visto que un restaurante tenga una rata, paseandose por todo el lugar.

Al final, el roedor consiguió esconderse debajo de los asientos, donde fue imposible ser cazada por los trabajadores, quienes desistieron. El video se volvió viral en Youtube.