"Firulais" deja atónitos a usuarios al abrir la puerta de su casa: "Son muy inteligentes"

En un sorprendente video que se viralizó en redes sociales, un perro demostró demostrado una habilidad que muchos jamás imaginarían: abrir la puerta de su casa como si fuera un experto. Este acto, que podría parecer sacado de una película, generó todo tipo de comentarios entre los internautas, quienes no tardaron en destacar la inteligencia y destreza de los canes. "Firulais" no solo derritió corazones, sino que también dejó o a más de uno reflexionando sobre lo extraordinarios que pueden ser los animales.

Sorprende al abrir la puerta de su casa

En el video de TikTok, se puede observar al can, aparentemente adulto, aproximándose con calma a la puerta de su hogar. Al parecer, acostumbrado a esta rutina, el perro se pone de pie sobre sus patas traseras y, con su hocico, alcanza la manilla de la cerradura. Su precisión es asombrosa: jala la manilla hacia abajo y logra abrir la puerta sin esfuerzo aparente.

La destreza de "Firulais" es aún más impresionante debido a que la puerta, que no cuenta con vidrios, facilita el movimiento, pero deja claro que el perro sabe exactamente lo que hace.

Con un movimiento fluido, el can atraviesa el umbral y se adentra en la casa, mostrando una actitud casi rutinaria, como si este fuera un gesto habitual en su día a día.

Los usuarios no pudieron evitar notar la serenidad del perro mientras ejecutaba la acción, lo que demuestra no solo su habilidad, sino también su inteligencia y capacidad para aprender conductas que podrían parecer propias de los humanos. El video no solo muestra la acción en sí, sino que también resalta la conexión que este tipo de actos genera entre las mascotas y sus dueños.

"Ya dale la llave de una vez"

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Usuarios quedaron asombrados con los comentarios más variados. Una internauta compartió una anécdota similar: "Yo tenía un perrito llamado Toby, salía un rato a la calle y cuando regresaba tocaba el timbre, al principio ni yo misma lo creía, pero una vez le vi tocando el timbre desesperadamente".

Otro usuario, maravillado, comentó en tono de broma: "Ya dale la llave de una vez". Y es que la habilidad de "Firulais" generó tanto asombro como risas, dejando claro que los perros son más inteligentes de lo que solemos imaginar.

Entre otros comentarios, algunos destacaron lo innato de estas conductas: "Y luego dicen que uno los humaniza, ellos nacen así de inteligentes", escribió un usuario, mientras que otro agregó: "Lo único que les falta es hablar, obra de Dios, hermoso perrito". Historias similares no tardaron en surgir, como la de una internauta que confesó: "Mi perrita me daba dolores de cabeza, se traía zapatos, sandalias, ropas del tendedero de los vecinos y lo metía en un cuarto vacío, ahí lo dejaba y los vecinos se quejaban hasta que encontré toda la ropa".