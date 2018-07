Facebook: hincha llama a canal porno en vivo para bromear sobre el Mundial [VIDEO]

En Inglaterra cada vez aumenta el furor por su selección, y es que ya está entre las cuatro mejores de Rusia 2018. Los hinchas británicos se ilusionan con ganar su segunda Copa del Mundo y a través de Facebook y demás redes sociales están popularizando un cántico: “It’s coming home”.

Se trata de la canción “Three Lions”, la cual no deja de sonar entre los ingleses. La victoria ante Colombia en los octavos de final del Mundial y luego el triunfo en cuartos ante Suecia ha despertado aquel himno inglés de la Eurocopa 1996 que reclama “la vuelta a casa” del fútbol.

En ese contexto es que los hinchas no paran de repetir esa frase en todos lados. Es así que un hincha decidió sumarse al furor haciendo una broma a un canal porno que transmite contenido en vivo, o al menos eso es lo que se puede deducir del clip que es viral en Facebook.

El programa permite la interacción con el público a través del teléfono, así que este hincha no quiso desaprovechar la oportunidad para cantar a través de las pantallas de un canal para adultos el tema del momento entre los ingleses.

Al otro lado del teléfono, la joven que se encarga de recepcionar las llamadas en vivo, quedó algo confundida al principio cuando el sujeto empezó a cantar, pero luego comprendió que había sido alcanzada por el furor del fútbol y la Copa del Mundo.

“It’s coming home / It’s coming home / It’s coming / Football’s coming home”, reza el estribillo de la canción “Three Lions”, compuesta por los cómicos David Baddiel y Frank Skinner para la Eurocopa de Inglaterra 1996 junto a la banda Lightning Seeds. Este clip, en sus versiones más cómicas, está arrasando en Facebook.

