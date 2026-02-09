HOYSuscripcion LR Focus

Tecnología

Cómo crear una caricatura de tu trabajo con ChatGPT: el paso a paso del prompt viral que arrasa en redes

La versatilidad de esta herramienta de IA permite adaptarse a diferentes tonos y contextos, perfectos para redes sociales o presentaciones.

Aprende a crear tu propia caricatura con ChatGPT de forma sencilla y divertida.
Aprende a crear tu propia caricatura con ChatGPT de forma sencilla y divertida. | Foto: composición LR/Chat GPT

La inteligencia artificial está tomando cada vez más protagonismo en el ámbito creativo y ahora es una herramienta para aquellos que buscan una representación visual de sí mismos y de su trabajo. Con la ayuda de ChatGPT, miles de usuarios están adentrándose en una tendencia con la creación de caricaturas personalizadas a partir de simples indicaciones de texto.

Trend con fotos creadas con ChatGPT. Foto: IA

Trend con fotos creadas con ChatGPT. Foto: IA

¿En qué consiste el trend sobre la caricatura de tu trabajo con ChatGPT?

Este fenómeno se sustenta en el uso de prompts claros y detallados, que permiten a la inteligencia artificial elaborar una representación conceptual de una persona y su entorno laboral. Instrucciones como “Crea una caricatura de mí y de mi trabajo” se complementan con datos sobre la profesión, el lugar de trabajo y el estilo visual deseado, lo que mejora la precisión del resultado.

La popularidad de esta tendencia se debe a su versatilidad. Además, permite jugar con tonos formales o humorísticos, adaptándose a redes sociales, presentaciones laborales o marcas personales.

Pasos para crear una caricatura de tu trabajo con ChatGPT

  • Accede a ChatGPT con tu cuenta iniciada, ya que algunas herramientas solo están disponibles para usuarios registrados.
  • Carga una foto nítida de tu rostro, donde se distingan bien tus facciones, porque la calidad de la imagen influye directamente en el resultado y en el parecido final.
  • Redacta un prompt o indicación para la IA, como: "Creá una caricatura de mí y de mi trabajo basada en lo que sabés sobre mí". Puedes agregar detalles sobre tu profesión, hobbies o rasgos que te identifiquen.
  • Espera unos segundos mientras la inteligencia artificial procesa la información.
  • Descarga la caricatura y compártela en redes sociales.

Caricatura creada con IA. Foto: ChatGPT

Caricatura creada con IA. Foto: ChatGPT

Caricatura creada con IA. Foto: ChatGPT

Caricatura creada con IA. Foto: ChatGPT

