Cómo crear una caricatura de tu trabajo con ChatGPT: el paso a paso del prompt viral que arrasa en redes

Aprende a crear tu propia caricatura con ChatGPT de forma sencilla y divertida. | Foto: composición LR/Chat GPT

La inteligencia artificial está tomando cada vez más protagonismo en el ámbito creativo y ahora es una herramienta para aquellos que buscan una representación visual de sí mismos y de su trabajo. Con la ayuda de ChatGPT, miles de usuarios están adentrándose en una tendencia con la creación de caricaturas personalizadas a partir de simples indicaciones de texto.

Trend con fotos creadas con ChatGPT. Foto: IA

¿En qué consiste el trend sobre la caricatura de tu trabajo con ChatGPT?

Este fenómeno se sustenta en el uso de prompts claros y detallados, que permiten a la inteligencia artificial elaborar una representación conceptual de una persona y su entorno laboral. Instrucciones como “Crea una caricatura de mí y de mi trabajo” se complementan con datos sobre la profesión, el lugar de trabajo y el estilo visual deseado, lo que mejora la precisión del resultado.

La popularidad de esta tendencia se debe a su versatilidad. Además, permite jugar con tonos formales o humorísticos, adaptándose a redes sociales, presentaciones laborales o marcas personales.

Pasos para crear una caricatura de tu trabajo con ChatGPT

Accede a ChatGPT con tu cuenta iniciada, ya que algunas herramientas solo están disponibles para usuarios registrados.

Carga una foto nítida de tu rostro, donde se distingan bien tus facciones, porque la calidad de la imagen influye directamente en el resultado y en el parecido final.

Redacta un prompt o indicación para la IA, como: " Creá una caricatura de mí y de mi trabajo basada en lo que sabés sobre mí ". Puedes agregar detalles sobre tu profesión, hobbies o rasgos que te identifiquen.

". Puedes agregar detalles sobre tu profesión, hobbies o rasgos que te identifiquen. Espera unos segundos mientras la inteligencia artificial procesa la información.

Descarga la caricatura y compártela en redes sociales.

Caricatura creada con IA. Foto: ChatGPT