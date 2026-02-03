Usuarios de ChatGPT y OpenAI API reportan problemas debido a una caída global de los servicios

Usuarios de ChatGPT y Open AI han reportado una caída de sus servicios. | Foto: Betsy de los Santos/composición LR

OpenAI reportó una interrupción de más de una hora en el funcionamiento de ChatGPT y sus servicios de API, una situación que generó preocupación entre los usuarios. El fallo provocó un aumento significativo en los reportes de mensajes de error, especialmente durante el uso general del modelo de inteligencia artificial, lo que evidenció el impacto del incidente a nivel global.

La caída global del ChatGPT y de las herramientas del OpenAI

Según el sitio web oficial de OpenAI, el motivo principal por el que se evidenció la caída de la herramienta y sus servicios API fue que el sistema empezó a experimentar “tasas de error elevadas” en varios componentes clave de la plataforma, lo que afectó tanto a ChatGPT como a las APIs y provocó fallos generalizados en las solicitudes y el acceso al servicio. Los ingenieros identificaron el problema, aplicaron las mitigaciones necesarias y actualmente se encuentra en fase de monitoreo mientras se restablece completamente el servicio.

Al percatarse de este problema, los usuarios de ChatGPT reportaron los inconvenientes correspondientes en el inicio de sesión, específicamente un 98.98% de uptime y respuestas interrumpidas. Después de las 5:30 p. m. se notificó que el servicio se restableció casi en su totalidad.

La preocupación por la falla de las funciones del OpenAI

Por otro lado, las funciones de OpenAI reportaron fallas tanto en el servicio de chat como en las tareas de fine-tuning, registrando una disponibilidad del 99,76%, cifra inferior a los niveles habituales. Antes de que se confirmara oficialmente la caída, varios usuarios ya habían advertido interrupciones constantes al intentar ejecutar trabajos de ajuste fino, una situación que la compañía reconoció públicamente.

La interrupción ha estado en curso por más de una hora, lo que ha generado inevitablemente una oleada de reportes por parte de los usuarios empresariales que dependen de los servicios de OpenAI para desarrollar sus trabajos diarios.

Sin embargo, pese a la caída de la mayoría de los servicios de OpenAI, la generación de imágenes, los GPT personalizados, el modo voz, Codex, los conectores externos y el modelo de IA Sora no registraron inconvenientes y continuaron operando con normalidad durante el incidente.