Por fin se tendrá señal 5G real con operadoras: MTC firma para el despliegue de la tecnología

Se acabó la espera. Tras varios años, Perú fortalece su conectividad digital, porque el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ha suscrito los contratos de concesión para la asignación de espectro radioeléctrico en la banda de 3.5 GHz con las principales operadoras del país: Bitel, Claro, Entel e Integratel con su respectivo despliegue de la tecnología 5G a nivel nacional. ¿En qué consiste? Te contamos.

5G en Perú: lo que se sabe en sencillo

Con el anuncio de implementación del 5G, se mejorará, con creces, la velocidad, la capacidad y la calidad de los servicios móviles. También, se verá beneficiado el desarrollo de aplicaciones avanzadas en sectores de minería, educación y salud con sus innovaciones tecnológicas correspondientes que dependen de esta nueva infraestructura.

El Mecanismo Especial de Asignación en la banda 3.5 GHz del MTC, permitió, por primera vez, encabezar una subasta pública de espectro con un enfoque que se centró en compromisos de inversión y cobertura, para priorizar la inclusión digital y sin fines recaudatorios. Con los contratos se garantizan una inversión mínima de 502.9 millones de dólares y la atención con servicios 4G de 1731 localidades rurales (2230 kilómetros de carreteras a nivel nacional). El cumplimiento se debe efectuar en los siguientes 4 años, como máximo, con el 25% de compromisos en el primer año.

Adicionalmente, se proyecta que al cierre del 2026 se conectarán con servicios 5G a 1164 instituciones de alto interés social, como colegios, universidades públicas, hospitales de nivel III, sedes de los Juegos Panamericanos y el Estadio Nacional.

¿No teníamos 5G?

Sí y no. Gran parte de lo que se tiene se basa en 5G Non-Standalone (NSA), que usa infraestructura 4G, pero ahora se contará con el 5G Standalone (SA) para liberar todo su potencial.

La principal diferencia entre 5G NSA (Non-Standalone) y SA (Standalone) es la infraestructura de red central; ya que el primero emplea un núcleo 4G LTE para control y añade radio 5G para datos, por lo que se goza de un despliegue rápido de velocidades mejoradas, mientras que SA utiliza un núcleo 5G nativo y dedicado, así que usa todo el potencial de 5G: latencia ultrabaja (URLLC), conectividad masiva (mMTC) y segmentación de red. El antecesor es más rápido y económico de implementar, mientras que SA es la versión óptima para casos de uso críticos como vehículos autónomos o cirugía remota.

“Hoy iniciamos una nueva etapa para las telecomunicaciones del país. El despliegue del 5G marcará un antes y un después para la innovación, la productividad y la modernización de los servicios públicos y privados”, señaló el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto Barrera.