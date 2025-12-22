HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 Partidos políticos inscriben a sus candidatos contra reloj | #las10deldía

Tecnología

Por fin se tendrá señal 5G real con operadoras: MTC firma para el despliegue de la tecnología

Luego de años de suspenso, por fin se anunció el despliegue de la tecnología 5G en Perú con las principales operadoras móviles. ¿No teníamos ya esa tecnología? Te explicamos.

La red 5G SA requiere de una infraestructura distinta a la NSA. Foto: Composición / Gemini
La red 5G SA requiere de una infraestructura distinta a la NSA. Foto: Composición / Gemini

Se acabó la espera. Tras varios años, Perú fortalece su conectividad digital, porque el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ha suscrito los contratos de concesión para la asignación de espectro radioeléctrico en la banda de 3.5 GHz con las principales operadoras del país: Bitel, Claro, Entel e Integratel con su respectivo despliegue de la tecnología 5G a nivel nacional. ¿En qué consiste? Te contamos.

5G en Perú: lo que se sabe en sencillo

Con el anuncio de implementación del 5G, se mejorará, con creces, la velocidad, la capacidad y la calidad de los servicios móviles. También, se verá beneficiado el desarrollo de aplicaciones avanzadas en sectores de minería, educación y salud con sus innovaciones tecnológicas correspondientes que dependen de esta nueva infraestructura.

TE RECOMENDAMOS

TEMU VS. ALIEXPRESS: ¡AQUÍ ESTÁN LOS MEJORES PRECIOS! | TECHMOOD

PUEDES VER: Crisis de RAM: smartphones más caros, nuevos equipos con 4 GB de memoria y más cambios que vendrían

lr.pe

El Mecanismo Especial de Asignación en la banda 3.5 GHz del MTC, permitió, por primera vez, encabezar una subasta pública de espectro con un enfoque que se centró en compromisos de inversión y cobertura, para priorizar la inclusión digital y sin fines recaudatorios. Con los contratos se garantizan una inversión mínima de 502.9 millones de dólares y la atención con servicios 4G de 1731 localidades rurales (2230 kilómetros de carreteras a nivel nacional). El cumplimiento se debe efectuar en los siguientes 4 años, como máximo, con el 25% de compromisos en el primer año.

Adicionalmente, se proyecta que al cierre del 2026 se conectarán con servicios 5G a 1164 instituciones de alto interés social, como colegios, universidades públicas, hospitales de nivel III, sedes de los Juegos Panamericanos y el Estadio Nacional.

¿No teníamos 5G?

PUEDES VER: ¿Qué es WhatsApp Plus y por qué debes evitar instalarlo en tu smartphone?

lr.pe

Sí y no. Gran parte de lo que se tiene se basa en 5G Non-Standalone (NSA), que usa infraestructura 4G, pero ahora se contará con el 5G Standalone (SA) para liberar todo su potencial.

La principal diferencia entre 5G NSA (Non-Standalone) y SA (Standalone) es la infraestructura de red central; ya que el primero emplea un núcleo 4G LTE para control y añade radio 5G para datos, por lo que se goza de un despliegue rápido de velocidades mejoradas, mientras que SA utiliza un núcleo 5G nativo y dedicado, así que usa todo el potencial de 5G: latencia ultrabaja (URLLC), conectividad masiva (mMTC) y segmentación de red. El antecesor es más rápido y económico de implementar, mientras que SA es la versión óptima para casos de uso críticos como vehículos autónomos o cirugía remota.

“Hoy iniciamos una nueva etapa para las telecomunicaciones del país. El despliegue del 5G marcará un antes y un después para la innovación, la productividad y la modernización de los servicios públicos y privados”, señaló el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto Barrera.

Notas relacionadas
Crisis de RAM: smartphones más caros, nuevos equipos con 4 GB de memoria y más cambios que vendrían

Crisis de RAM: smartphones más caros, nuevos equipos con 4 GB de memoria y más cambios que vendrían

LEER MÁS
¿Qué es WhatsApp Plus y por qué debes evitar instalarlo en tu smartphone?

¿Qué es WhatsApp Plus y por qué debes evitar instalarlo en tu smartphone?

LEER MÁS
Resistencia al agua, rayaduras y caídas: así hacen teléfonos extremos de OPPO en fábricas de China

Resistencia al agua, rayaduras y caídas: así hacen teléfonos extremos de OPPO en fábricas de China

LEER MÁS
WhatsApp: ¿qué significan los emojis “:3” y “<3″ que se usan en los chats?

WhatsApp: ¿qué significan los emojis “:3” y “<3″ que se usan en los chats?

LEER MÁS
¿Qué es un 'Bypass' en iPhone y cómo detectarlo al comprar un celular de Apple usado?

¿Qué es un 'Bypass' en iPhone y cómo detectarlo al comprar un celular de Apple usado?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
WhatsApp: ¿cómo ver tus mensajes sin entrar en la app y sin cambiar tu última hora de conexión?

WhatsApp: ¿cómo ver tus mensajes sin entrar en la app y sin cambiar tu última hora de conexión?

LEER MÁS
¿Qué pasó con Goldstar, la marca de televisores que fue sponsor de Alianza Lima?

¿Qué pasó con Goldstar, la marca de televisores que fue sponsor de Alianza Lima?

LEER MÁS
¿La pantalla de tu smart TV se puso negra y solo se escuchan sonidos? Así podrás solucionarlo

¿La pantalla de tu smart TV se puso negra y solo se escuchan sonidos? Así podrás solucionarlo

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Putin no descarta la paz con Ucrania y advierte que Rusia no atacará si la respetan: "No somos responsables de las muertes"

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Iquitos: habría fingido su secuestro para quedarse con dinero y termina detenido

Tecnología

YouTube se cayó: Usuarios reportan problemas para ingresar a la plataforma de videos

¿Vas a comprar una laptop gamer? No pases por alto estos detalles para que valga la pena

¿Qué es WhatsApp Plus y por qué debes evitar instalarlo en tu smartphone?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Gobierno de José Jerí evalúa continuar estado de emergencia en Lima y Callao, pese aumento de homicidios con 113 casos

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025