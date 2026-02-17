Usuarios reportan caída de YouTube: plataforma muestra error en página principal

Varios usuarios han notificado una caída en el servicio de YouTube. | Foto: composición LR

Varios usuarios han notificado una caída en el servicio de YouTube. | Foto: composición LR

Según reportes de quienes utilizan YouTube, se registró una falla importante en el sistema. Aunque el inconveniente no duró mucho, varias personas indicaron que tuvieron problemas para ingresar al sitio web. Por ese motivo, los internautas y usuarios de la plataforma de videos piden una respuesta concreta por parte de la empresa o la página oficial.

De acuerdo con el informe del portal Downdetector, se detectaron fallas que comenzaron a evidenciarse tanto en la versión de escritorio como en las aplicaciones móviles para dispositivos iOS y Android.

TE RECOMENDAMOS TEMU VS. ALIEXPRESS: ¡AQUÍ ESTÁN LOS MEJORES PRECIOS! | TECHMOOD

PUEDES VER:

La preocupación de los cibernautas por la caída de YouTube a nivel mundial

La caída del servicio generó alertas entre quienes lo utilizan con frecuencia. No obstante, el inconveniente fue puntual y la compañía lo solucionó con rapidez, sin que el problema se prolongara o escalara. El hecho resulta relevante, ya que desde hace tiempo YouTube no registraba una falla de estas características.

Los inconvenientes reportados por usuarios comenzaron aproximadamente a las 7.44 p. m. y alcanzaron su punto máximo a las 8.14 p. m., hora peruana. Por ello, varias publicaciones en redes sociales como X informaron sobre las interrupciones del servicio en distintos países. Tras ello, la etiqueta #YouTubeDown se posicionó entre las tendencias más comentadas a nivel global.