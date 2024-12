¿Qué significa 14643 en el amor y por qué lo usan en WhatsApp?

WhatsApp continúa siendo una de las aplicaciones más utilizadas para la comunicación, no solo para unirte a canales y mantenerte informado, sino también para enviar mensajes instantáneos o divertidos videomensajes. En ese sentido, desde el año 2023, la combinación numérica "14643" comenzó a aparecer con frecuencia en las conversaciones de WhatsApp.

Aunque este código no tiene connotaciones polémicas ni ambiguas, una vez que comprendas su significado, seguramente querrás compartirlo con frecuencia con tus contactos. A continuación, te mostramos su traducción al inglés de manera sencilla.

¿Qué significa el número 14643 en los mensajes de WhatsApp?

Es importante saber que el número 14643 proviene de TikTok. Hace un tiempo, varios usuarios de esta red social comenzaron a incluir este número en sus videos y comentarios, lo que rápidamente lo hizo viral. Su popularidad se extendió, y ahora también se utiliza en otras plataformas como WhatsApp.

El significado detrás de esta secuencia numérica es bastante simbólico: representa la frase en inglés "I will always love you", que en español se traduce como "Siempre te querré". Cada cifra corresponde a una palabra de la frase: el "I" (yo) se reemplaza por el 1, "will" (quiero) por el 4, "always" (siempre) por el 6, "love" (amar) por el 4, y "you" (tú) por el 3.

Así que, al enviar este número, las personas están transmitiendo un mensaje de amor a sus seres queridos, como familiares o amigos, quienes a su vez responden con la misma cifra para mostrar su afecto mutuo. Además, en TikTok es común que los usuarios creen sus propios "diccionarios" de números, en el que comparten códigos con diferentes significados.

Estos números pueden servir como una forma de interacción entre los creadores de contenido y sus seguidores, quienes utilizan estos códigos para clasificar o conectar con otros dentro de los comentarios, generando un sentido de comunidad y entendimiento compartido en la plataforma.

¿Qué otros códigos secretos usados en WhatsApp?

Otros códigos secretos populares que usan tus hijos, hermanos u otros contactos en WhatsApp, los cuales puedes utilizar con tu pareja, son los números 1437, 88, 1122, 687 o 7375.

¿Qué significan los otros códigos secretos usados en WhatsApp?