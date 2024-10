¿Qué es Flujo TV y por qué no debes instalar esta copia de Magis TV en tu Smart TV o teléfono?

Aunque Netflix, Amazon Prime Video y Disney+ son las plataformas de streaming más famosas del mundo, no son las únicas que existen. Actualmente, hay otros servicios (menos conocidos) que también brindan acceso a miles de películas, series y programas de televisión, incluso varias de estas apps nos permiten ver su contenido totalmente gratis desde un Smart TV, teléfono inteligente o computadora. ¿Cómo se llaman?

De estos servicios gratuitos, el más popular es Pluto TV, una plataforma de streaming que ofrece más de 100 canales, los cuáles están dirigidos a distintos públicos. Como es una aplicación 100% legal, su contenido suele interrumpirse cada diez o quince minutos para mostrarnos unos cuantos anuncios, algo similar a los cortes comerciales de la televisión tradicional.

Pese a que Pluto TV , Vix, Mercado Play, entre otras plataformas legales, tienen una buena acogida, existen usuarios que prefieren descargar aplicaciones 'piratas', las cuáles pueden poner en peligro su información. De estas apps peligrosas, Magis TV es la más 'exitosa'; sin embargo, hay una que está dando que hablar en TikTok y otras redes sociales, su nombre es Flujo TV.

¿Qué es Flujo TV?

Según detalla MSN, Flujo TV no es una plataforma nueva, se trata de Magis TV, solo que tiene otro nombre. Esta decisión fue tomada, debido a que varios países (Ecuador y Argentina, por ejemplo) han bloqueado este servicio no oficial que ofrece miles de películas, series, programas de televisión y eventos deportivos totalmente gratis, aunque también cuenta con una versión de paga.

A simple vista, Magis TV parece una aplicación perfecta, ya que en su catálogo hallarás películas y series de Netflix, Disney+, Amazon Prime Video o Max, incluso verás varias cintas de estreno. No obstante, la plataforma no tiene las licencia de ese contenido, así que estás mirando (o pagando) por piratería, la misma que encuentras en páginas como Cuevana, PelisPlus, entre otras.

Debido al éxito de Magis TV, muchos creadores de contenido (incluso medios digitales) han comenzado a elaborar tutoriales para instalar Flujo TV en tu televisor inteligente, smartphone, tablet o computadora. Lastimosamente, no solo están promocionando una plataforma pirata que infringe los derechos de autor, si no que podría robar la información de tu dispositivo.

¿Por qué no debes instalar Flujo TV en tu Smart TV o celular?

Flujo TV, Magis TV y otras plataformas ilegales no se encuentran en Play Store, App Store u otras tiendas oficiales, es decir, sus APK (instalador) no pasa los filtros de seguridad de Google, Apple, entre otras empresas. Para poder descargar estas aplicaciones, el usuario tiene que visitar páginas de terceros, las cuáles pueden estar repletas de anuncios que lleven a sitios maliciosos.

En caso uses Brave u otro bloqueador de anuncios, eso no garantiza que el APK esté libre de virus o malware. Aunque no lo creas, muchos cibercriminales aprovechan la popularidad de ciertos programas para subirlos, no sin antes haberles escondido un software malicioso creado para robar tu información, no solo tus fotos, lo que buscan suele ser las claves de tus apps bancarias.

Además, Magis TV, Flujo TV y otras aplicaciones pirata suelen pedir permisos innecesarios, como acceso a la cámara, micrófono, almacenamiento, incluso contactos. Una app de streaming legal, como Netflix o Disney+, no tiene la necesidad solicitar esos permisos, así que si ves que un software que pide esos requisitos, lo mejor es no instalarla en tu dispositivo.