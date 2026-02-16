¡No es tu celular! Usuarios reportan caída de X (Twitter), este lunes 16 de febrero: ¿qué fallas tiene la red social de Elon Musk? | Foto: composición LR

Este 16 de febrero, miles de usuarios de X (antes Twitter) reportaron fallas en el funcionamiento de la red social de Elon Musk. Según indicaron los internautas, al ingresar a la web o la app no se podía visualizar contenido ni realizar publicaciones. En distintas secciones aparecieron mensajes como “algo salió mal. Intenta recargar” o “los post no se están cargando en este momento”.

De acuerdo con los datos brindados por Downdetector, la plataforma que monitorea en tiempo real el estado y funcionamientos de servicios digitales y redes sociales, los reportes de la caída de X iniciaron a las 8:12 a.m. Como se observa en la gráfica, el pico más alto continúa a estas horas, por lo que algunos usuarios podrían seguir experimentando inconvenientes para ingresar a la app.

Caída de Twitter, hoy lunes 16 de febrero. Foto: Downdetector

Noticia en desarrollo