¿Por qué no debes colocar un protector a la cámara del celular? Estos son los riesgos que no sabías

Los teléfonos inteligentes, sean Android o iPhone, suelen tener precios elevados. Por ese motivo, no sorprende que existan diverso accesorios diseñados para protegerlos de golpes y caídas accidentales. Uno de los más comunes es la funda protectora, un complemento tan popular que incluso algunas marcas la incluyen de regalo al comprar el equipo.

Además de las fundas, existen los protectores de pantalla, accesorios indispensables para cuidar una de las partes más frágiles y costosas de reparar. Por lo general, están fabricados con vidrio templado; sin embargo, en los últimos años se han popularizado los protectores de pantalla de hidrogel que muchos expertos no recomiendan utilizar.

¿Qué son los protectores para cámara?

En los últimos años, se han puesto de moda estos pequeños trozos de vidrio templado que se colocan en el módulo fotográfico de los iPhone y otros equipos de gama alta. Supuestamente, están diseñados para ayudar a resguardar nuestro lente principal, ultra gran angular, teleobjetivo, entre otros sensores, de arañazos, rayones y golpes accidentales.

Después de comprar un smartphone en un operador o en cualquier establecimiento comercial, es probable que el mismo vendedor te ofrezca accesorios para cuidar tu inversión. Debido a que han pagado mucho dinero por su equipo, la mayoria acepta comprarlos para que su celular quede protegido desde el primer momento.

Aunque la funda y la mica de pantalla son accesorios indispensables para proteger cualquier smartphone, no ocurre lo mismo con los famosos protectores de cámara. Lamentablemente, muchos vendedores buscan vendértelos, pese a que no son necesarios. De hecho, varios expertos en tecnología, incluso algunas marcas reconocidas, desaconsejan su uso.

¿Por qué no debes usar protectores para cámara?

Quizás no lo sepas, pero la tecnología Corning Gorilla Glass no solo está presente en la pantalla de los teléfonos. La mayoría de fabricantes también la incorpora en el módulo fotográfico, con el objetivo de que el vidrio que protege los lentes principal, ultra gran angular, entre otros, sea capaz de resistir arañazos, golpes y caídas.

Al ser un vidrio ultra resistente, no existe necesidad de colocarle un protector de baja calidad que, en la práctica, solo terminará reduciendo la nitidez de tus fotos, especialmente en aquellas tomadas de noche. Además, estos accesorios se adhieren mediante pegamento, lo que puede dejar residuos o dañar el módulo al momento de retirarlos.

Uno de los fabricantes que se ha manifestado en contra del uso de estos accesorios es Samsung. En un comunicado, la compañía advirtió que entre el protector de cámara y el módulo fotográfico puede acumularse humedad, lo que, junto con el polvo que se filtre, termina afectando la calidad de las fotografías y generando más problemas

"Los accesorios de cámara no originales (cubiertas de anillos, estuches de anillos) son similares a sustancias extrañas frente a la lente de la cámara, lo que puede reducir la calidad de la imagen al disparar con la cámara o provocar desenfoque debido a errores de reconocimiento de distancia", sostiene Samsung en su artículo.

Apple, la compañía de Steve Jobs, tampoco recomienda usar estos protectores. Los de Cupertino indicaron que sus cámaras están protegidas por un cristal de zafiro resistente a arañazos y rayaduras. En otras palabras, a diferencia de la pantalla que si requiere de una protección extra, la el módulo fotográfico no necesita de ningún vidrio encima.