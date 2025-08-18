HOYSuscripcion LR Focus

Tecnología

¿Recuerdas los teléfonos BlackBerry Classic? Han regresado de la muerte, pero hay un gran problema

BlackBerry no logró competir contra los iPhone y Android, y abandonó la fabricación de teléfonos. Sin embargo, existe una forma de revivirlos y darles una segunda vida. ¿Quieres saber cómo?

Así luce el Zinwa Q25 Pro.
Así luce el Zinwa Q25 Pro. | Foto: Nanobits

Antes de que existan los smartphones, los celulares fabricados por BlackBerry eran bastante populares, sobre todo en entornos corporativos. No obstante, con la llegada del iPhone y los teléfonos Android, la compañía canadiense empezó a perder usuarios. Aunque intentó mantenerse en el mercado, no pudo competir y terminó cerrando su división de móviles en 2022.

Durante muchos años, los teléfonos de BlackBerry fueron imprescindibles para empresarios y profesionales; sin embargo, hoy son dispositivos obsoletos que no pueden realizar llamadas, ni enviar mensajes de texto. Tampoco es posible conectarlos a internet o descargar apps famosas, como WhatsApp o Facebook, debido a que no cuentan con soporte oficial.

PUEDES VER: El error de Microsoft que provocó el fracaso de Windows 8: lo arreglaron un año después, pero ya era tarde

lr.pe

¿Cómo lograron resucitar los BlackBerry?

En la actualidad, los celulares desarrollados por BlackBerry sirven únicamente como piezas de colección o recuerdos nostálgicos de una era pasada. No obstante, una empresa china llamada Zinwa Technologies ha decidido desenterrarlos de su tumba y darles una nueva oportunidad en el mercado actual dominado por Apple, Samsung, Xiaomi y otras marcas.

Según detalla Xataka, un portal especializado en tecnología, la compañía asiática acaba de presentar el Zinwa Q25 Pro, un smartphone que guarda un enorme parecido con los antiguos BlackBerry. Esto se debe a que, para su fabricación, se utilizó como base los BlackBerry Classic Q20, el celular con teclado físico que llegó al mercado en 2014.

El fabricante chino no se limitó a limpiar y repintar los BlackBerry, sino que renovó por completo su interior. Es decir, sustituyó los componentes antiguos (procesador Qualcomm Snapdragon S4 Plus, 2 GB de RAM y 16 GB de memoria) por especificaciones más actuales: un procesador Helio G99, 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento.

También se cambiaron las cámaras originales del BlackBerry Classic Q20 (frontal de 2 MP y trasera de 8 MP) por unas más modernas: cámara frontal de 8 MP y cámara principal de 50 MP. Zinwa Technologies también reemplazó el puerto de carga micro USB por un puerto USB-C que, en la actualidad, es el estándar. Finalmente, se añadió compatibilidad 4G.

PUEDES VER: ¿Por qué no debes colocar un protector a la cámara del celular? Estos son los riesgos que no sabías

lr.pe

¿Qué problema tienen los Zinwa Q25 Pro?

Cabe resaltar que las modificaciones no solo fueron a nivel de hardware, sino también de software. La marca reemplazó el sistema operativo original (BlackBerry 10) por Android 13 para hacerlo compatibles con las aplicaciones actuales. No obstante, existe un pequeño inconveniente: esta versión de Android está cerca de quedarse sin soporte oficial.

Aunque fue lanzada en 2022, Android 13 será la siguiente versión en ser descontinuada por Google. Si bien no hay una fecha oficial, dentro de poco, este sistema operativo no recibirá actualizaciones ni parches de seguridad, haciéndolo un equipo bastante inseguro. Zinwa Technologies tampoco ha anunciado si lo actualizará en un futuro cercano.

Si estás pensando en comprar el Zinwa Q25 Pro, debes saber que este smartphone cuesta 400 dólares, casi lo mismo que costaba el equipo original en su lanzamiento. En caso tengas el BlackBerry Classic Q20 y deseas modificarlo, la empresa vende un kit por 320 dólares con todas las indicaciones y el hardware para que tu mismo lo hagas.

