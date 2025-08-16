HOYSuscripcion LR Focus

Tecnología

Tiembla Duolingo: El traductor de Google prepara función para aprender y practicar idiomas con IA

La nueva herramienta de Google Translate admite únicamente cuatro idiomas (inglés, español, francés y portugués). Además, es personalizable, así que podremos elegir exactamente qué queremos aprender.

Google Translate está disponible en Play Store y App Store.
Google Translate está disponible en Play Store y App Store. | Foto: Android Headlines

Actualmente, Duolingo es una de las aplicaciones más populares, debido a que permite estudiar inglés, francés, alemán, italiano, portugués, japonés, ruso, entre otros idiomas. Sin embargo, su liderazgo podría verse amenazado, ya que Google se encuentra desarrollando una nueva función para Google Translate que servirá para aprender y practicar lenguas extranjeras.

Cuando escuchamos hablar del Traductor de Google, muchos recordamos una de las herramientas menos apreciadas de la compañía, gracias a que sus traducciones no son muy precisas. El gigante de internet busca cambiar esa percepción, ya que está reforzando la app con IA para convertirla en una herramienta que pueda enseñar idiomas a los usuarios.

PUEDES VER: No solo sirve para cargar tu teléfono: otros usos que puedes darle al puerto USB-C del celular

lr.pe

¿En qué consiste esta nueva función de Google Translate?

Según detalla Xataka Android, la nueva función de Google Translate llamada 'Practica' todavía está en desarrollo. No obstante, un grupo de usuarios han podido probarla y compartieron su experiencia. Entre los detalles revelados, destacan que la herramienta es personalizable, es decir, permite a los usuarios elegir exactamente qué desean aprender.

Por el momento, este instructor de Google solo permite aprender cuatro idiomas (inglés, español, francés y portugués), aunque posiblemente se añadan más antes de su lanzamiento oficial. Una vez que seleccionemos la lengua que queremos estudiar, tendremos que elegir en qué nivel de aprendizaje nos encontramos: básico, intermedio o avanzado.

De acuerdo con la publicación, una vez acabada la configuración, los usuarios podrán practicar con escenarios predeterminados, como viajar a un país nuevo o interactuar con un compañero de trabajo. Además, será posible personalizar escenarios, según lo que se quiera aprender; por ejemplo, si planeas un viaje a la playa, puedes enfocarte en términos relacionados con ese entorno.

Para crear un escenario personalizado, los usuarios deben ingresar un prompt en su idioma, donde no solo describirán la situación que desean practicar, sino también incluirán todos los detalles posibles. Cuanta más información proporcionen, mejor podrá trabajar la inteligencia artificial, y más efectiva será la práctica de la lengua extranjera.

PUEDES VER: ¿Qué es Deep Freeze y por qué era un programa casi obligatorio en las cabinas de internet en Perú?

lr.pe

¿Será una función gratuita o de paga?

Como mencionamos, esta nueva función de Google Translate todavía se encuentra en desarrollo, por lo que pasarán varios meses antes de que sea lanzada de forma oficial. En lo que respecta a su acceso, todo parece indicar que los usuarios tendrán que pagar una suscripción mensual para acceder a la herramienta, aunque algunas opciones podrían ser gratuitas.

