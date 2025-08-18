HOYSuscripcion LR Focus

Tecnología

El error de Microsoft que provocó el fracaso de Windows 8: lo arreglaron un año después, pero ya era tarde

Tras el éxito de Windows 7, Microsoft apostó por un cambió radical en la interfaz de Windows 8, sin imaginar que sería rechazada por millones de usuarios. ¿Por qué?

Windows 8 fue descontinuado en 2016.
Windows 8 fue descontinuado en 2016.

Luego del fracaso de Windows Vista, Microsoft se apresuró en desarrollar a su sucesor: Windows 7. Lanzado a finales de 2009, este sistema operativo tuvo tan excelente acogida que motivó a millones de usuarios a abandonar versiones antiguas, como Windows XP, y migrar a este nuevo sofware que recién fue descontinuado en 2020.

La irrupción de los smartphones y las tablets llevó a Microsoft a rediseñar por completo Windows 8, el sucesor de Windows 7 lanzado en 2012. Sin embargo, este cambio radical, sumado a otro error imperdonable, provocó que este sistema operativo recibiera muchas críticas por parte de los usuarios y termine fracasando vergonzosamente.

PUEDES VER: ¿Por qué no debes colocar un protector a la cámara del celular? Estos son los riesgos que no sabías

lr.pe

¿Qué error que provocó el fracaso de Windows 8?

A diferencia de Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows 98 y Windows 95, Windows 8 introdujo una nueva interfaz gráfica, conocida como "Metro", que eliminaba el clásico escritorio con su botón de inicio y lo reemplazaba con una pantalla con mosaicos interactiva, muy similar al que utilizaban las tablets de ese entonces.

Aunque este diseño resultaba intuitivo en tablets y dispositivos móviles, muchos usuarios de computadoras no lograban adaptarse y preferían volver a Windows 7 o Windows XP, los sistemas más usados en aquellos años. Según cifras oficiales, apenas un 28% aprobaba esta interfaz, una cifra que fue un duro golpe para Microsoft.

Paul Allen, cofundador de Microsoft junto a Bill Gates, también lanzó duras críticas contra Windows 8. El informático calificó esta versión como "extraña y confusa" en un primer contacto. No obstante, expresó su confianza en que los usuarios de Windows terminarían acostumbrándose y apreciándola, algo que finalmente nunca ocurrió.

PUEDES VER: ¿Tu celular se descarga rápido? Así sabrás si la batería sigue al 100% o cuánto se ha degradado

lr.pe

¿Qué hizo Microsoft para arreglar el problema?

Ante la pésima acogida de Windows 8, Microsoft se vio obligada a lanzar una actualización de emergencia apenas un año después. En 2013, nació Windows 8.1, una versión con muchas mejoras para reconciliarse con los usuarios. Entre ellas destacó el regreso del clásico botón de inicio, cuya eliminación había generado un enorme rechazo.

Al parecer, Microsoft entendió que el botón de inicio es indispensable para los usuarios, así que decidió mantenerlo en Windows 10, aunque se combinó con los mosaicos de Windows 8. En Windows 11, su versión más reciente, el botón sigue presente, pero esta vez ubicado al centro de la barra de tareas, aunque es posible moverlo a la izquierda fácilmente.

