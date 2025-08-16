HOYSuscripcion LR Focus

Tecnología

¿Tu teléfono se descarga rápido? Así sabrás si la batería sigue al 100% o cuánto se ha degradado

No solo los iPhone cuentan con una opción que muestra el porcentaje de salud de la batería, esta reconocida marca también incorporó una función similar en sus teléfonos.

Función está disponible en celulares Xiaomi, Redmi y POCO.
Función está disponible en celulares Xiaomi, Redmi y POCO. | Foto: Xataka Android

La batería es uno de los componentes más importantes de un smartphone, ya que almacena la energía necesaria para que el equipo funcione correctamente. En promedio, ofrece una autonomía de entre 8 y 12 horas, según el tipo de uso; sin embargo, este tiempo puede reducirse de manera considerable cuando la batería empieza a degradarse.

Si adquiriste un smartphone de gama alta que, al principio, te duraba toda tu jornada laboral, pero con el paso del tiempo empezó a presentar problemas de autonomía y ahora necesitas cargarlo con frecuencia, incluso sin usarlo demasiado, lo más probable es que la batería se haya degradado y requiera ser reemplazada por una nueva.

¿Por qué la batería de los teléfonos se degrada?

Los celulares actuales (Android o iPhone) tienen unas baterías de iones de litio que, con el paso del tiempo, empiezan a degradarse y pierden progresivamente su capacidad de retener energía. Este proceso es inevitable, incluso si cuidas bien tu dispositivo, ya que toda batería posee una vida útil limitada que suele oscilar entre los 3 y 5 años.

No obstante, ciertas malas prácticas pueden acelerar este proceso de degradación, es decir, en lugar de que la batería funcione sin problemas durante 2 o 3 años, podría empezar a mostrar fallas de autonomía al cabo de unos meses. Uno de los errores principales es exponer el equipo a temperaturas extremas, ya sea frío intenso o calor excesivo.

Por ejemplo, muchas personas tienen la costumbre de usar su smartphone mientras está cargando para ver videos, jugar videojuegos u otras actividades que consumen muchos recursos. Esta práctica es dañina para la batería, ya que el proceso de carga se prolonga más de la cuenta y genera un sobrecalentamiento innecesario del equipo.

El uso de cargadores 'pirata' también resulta perjudicial para tu celular, ya que no cumplen con los estándares de seguridad y pueden dañar la batería. Exponer el equipo a ambientes muy calurosos, como la playa, o abusar de la carga ultrarrápida tampoco es recomendable, pues en ambos casos la temperatura del equipo se eleva más de lo necesario.

¿Cómo saber el estado de la batería?

En la actualidad, los iPhone poseen una función integrada que permite revisar el estado de salud de la batería. Esta herramienta muestra un porcentaje que refleja la capacidad máxima de carga. Si aparece 100%, significa que la batería se encuentra en excelentes condiciones, pero si vemos 80%, indica que ya presenta una degradación considerable. Aquí los pasos:

  • Ingresa a los ajustes de tu iPhone
  • Aparecerá una larga lista de opciones. Tienes que buscar una llamada Batería
  • Finalmente, entra a Condición y recarga de batería.

Los Android no cuentan con una función similar, con excepción de Xiaomi. Gracias a la versión de HyperOS 2, los usuarios de equipos Xiaomi, Redmi y POCO pueden consultar el estado de salud de su batería, de forma muy parecida a lo que ofrecen los iPhone. De esta manera, será posible monitorearla y determinar cuándo será necesario reemplazarla. Te enseñamos cómo:

  • Ve a los ajustes de tu Xiaomi
  • Entra al apartado Batería
  • Dirígete a Protección de la batería
  • Ahí encontrarás la sección Condición de la batería
  • No solo sabrás el porcentaje de salud de tu batería, también la cantidad de ciclos de carga que ha tenido tu equipo.
