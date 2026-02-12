HOYSuscripcion LR Focus

Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     
Podcast 'La Manada' de Satélite + suspende transmisión tras grave accidente de Laura Spoya: "No es momento para continuar el programa"

Emisión de programa de streaming fue suspendida este jueves. Ambos conductores se pronunciaron sobre la situación de la modelo Laura Spoya.

Laura Spoya se encuentra con pronóstico reservado.
Laura Spoya se encuentra con pronóstico reservado. | Foto: composición LR/Satélite +

Mario Irivarren y Gerardo Pe decidieron no continuar con la emisión del programa de streaming 'La Manada' este jueves 12 luego de conocerse que Laura Spoya sufrió un accidente de tránsito en Surco. La noticia los impactó profundamente y optaron por dirigirse brevemente a sus seguidores para informar lo poco que sabían hasta ese momento sobre la salud de la ex Miss Perú.

Conductores de streaming se pronuncian sobre el accidente de Laura Spoya

Visiblemente afectados, ambos conductores del canal 'Satélite +' explicaron que la situación los tomó por sorpresa y que la información disponible aún era limitada. Mario detalló que la modelo se encuentra consciente, en condición controlada y con pronóstico médico, pero fuera de peligro. "Hermana, te queremos y esperamos que lo más pronto posible puedas estar aquí", expresó, enviándole un mensaje directo de apoyo y cariño.

Laura Spoya sufre aparatoso accidente con su camioneta en Surco y es hospitalizada de emergencia

lr.pe

Por su parte, Gerardo señaló que lo más importante es que está fuera de riesgo. "A todos nos tomó por sorpresa, lo bueno es que está fuera de peligro, eso es lo principal. Siempre mandándole todas las vibras a Laura", manifestó, antes de agradecer a los seguidores del podcast por las muestras de preocupación y respaldo en este difícil momento.

Cuenta de Laura Spoya compartió mensaje a seguidores. Foto: Instagram

Cuenta de Laura Spoya compartió mensaje a seguidores. Foto: Instagram

En tanto, el productor del espacio digital, Abneer Robles, brindó un panorama más detallado sobre la situación médica. Si bien confirmó que la conductora permanece estable, advirtió que el escenario no es alentador, ya que existen vértebras comprometidas a raíz del fuerte impacto.

Cámaras de seguridad captaron el brutal choque de Laura Spoya: su camioneta se estrelló y fue hospitalizada de emergencia

lr.pe

Emisión de podcast del canal Satélite + fue suspendido este jueves 12

La transmisión del podcast fue suspendida este jueves, luego de que sus conductores señalaran que no era el momento adecuado para continuar con la programación habitual y que permanecerán atentos a la evolución de la salud de la modelo. "Siento que no es momento como para continuar un programa alegre, divertido, como siempre se ha caracterizado", detalló el youtuber Gerardo Pe.

En tanto, el chico reality agradeció el apoyo de sus seguidores. "La situación de todas maneras es complicada. Entonces, yo creo que eso es todo por hoy y mañana les estaremos informando cualquier cosa", expresó Irivarren.

Laura Spoya "se quedó dormida" y por eso se produjo accidente de auto, según parte policial

Laura Spoya "se quedó dormida" y por eso se produjo accidente de auto, según parte policial

Productor de 'La Manada' afirma que Laura Spoya dio negativo en dosaje etílico tras accidente en Surco, según Samu

Productor de 'La Manada' afirma que Laura Spoya dio negativo en dosaje etílico tras accidente en Surco, según Samu

Laura Spoya se pronunció en sus redes sociales y revela que será sometida a exámenes médicos tras accidente en Surco

Laura Spoya se pronunció en sus redes sociales y revela que será sometida a exámenes médicos tras accidente en Surco

