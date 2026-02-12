Mario Irivarren y Gerardo Pe decidieron no continuar con la emisión del programa de streaming 'La Manada' este jueves 12 luego de conocerse que Laura Spoya sufrió un accidente de tránsito en Surco. La noticia los impactó profundamente y optaron por dirigirse brevemente a sus seguidores para informar lo poco que sabían hasta ese momento sobre la salud de la ex Miss Perú.

Conductores de streaming se pronuncian sobre el accidente de Laura Spoya

Visiblemente afectados, ambos conductores del canal 'Satélite +' explicaron que la situación los tomó por sorpresa y que la información disponible aún era limitada. Mario detalló que la modelo se encuentra consciente, en condición controlada y con pronóstico médico, pero fuera de peligro. "Hermana, te queremos y esperamos que lo más pronto posible puedas estar aquí", expresó, enviándole un mensaje directo de apoyo y cariño.

Por su parte, Gerardo señaló que lo más importante es que está fuera de riesgo. "A todos nos tomó por sorpresa, lo bueno es que está fuera de peligro, eso es lo principal. Siempre mandándole todas las vibras a Laura", manifestó, antes de agradecer a los seguidores del podcast por las muestras de preocupación y respaldo en este difícil momento.

Cuenta de Laura Spoya compartió mensaje a seguidores. Foto: Instagram

En tanto, el productor del espacio digital, Abneer Robles, brindó un panorama más detallado sobre la situación médica. Si bien confirmó que la conductora permanece estable, advirtió que el escenario no es alentador, ya que existen vértebras comprometidas a raíz del fuerte impacto.

Emisión de podcast del canal Satélite + fue suspendido este jueves 12

La transmisión del podcast fue suspendida este jueves, luego de que sus conductores señalaran que no era el momento adecuado para continuar con la programación habitual y que permanecerán atentos a la evolución de la salud de la modelo. "Siento que no es momento como para continuar un programa alegre, divertido, como siempre se ha caracterizado", detalló el youtuber Gerardo Pe.

En tanto, el chico reality agradeció el apoyo de sus seguidores. "La situación de todas maneras es complicada. Entonces, yo creo que eso es todo por hoy y mañana les estaremos informando cualquier cosa", expresó Irivarren.