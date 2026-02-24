Mediante un enlace telefónico con el podcast Q'Bochinche, Zamira Grados, presunta víctima de agresión por parte del tiktoker Valentino Palacios, se puso en contacto con la producción del programa para contar su versión de los hechos. Según narró la joven, el creador de contenido la confundió con otra persona, al creer que estaba involucrada en una pelea contra Yomar, hermano del influencer.

"Él estaba en otra discoteca, al momento de salir se nos cruza una chica y nos insulta. Yo la increpo y en lo que estoy conversando con la chica viene el influencer y se mete (...) Al momento que yo me voy se le acerca un chico a Valentino y me imaginó que él fue el que le dijo que supuestamente yo estaba agrediendo a su hermano, cosa que es totalmente mentira, porque el mismo Yomar en la comisaria se me acercó a pedirme disculpas porque Valentino estaba totalmente equivocado y se había confundido", señaló.

Joven involucrada en incidente con tiktoker Valentino revela que no podrá caminar por un mes

De acuerdo con su testimonio, la agresión en su contra por parte de Valentino Palacios derivó en la fractura de su tobillo, por lo que fue necesaria una intervención quirúrgica, realizada el lunes 23 de febrero. La joven precisó que no presentó complicaciones, aunque deberá permanecer en cama durante un mes para completar su recuperación.

"Gracias a Dios, todo salió muy bien. Después de esta operación tengo que estar un mes en cama. No podré caminar aún", explicó.

Víctima niega que denuncia contra Valentino tenga motivaciones económicas

Tras la viralidad del caso, Zamira Grados aclaró que su denuncia contra el influencer Valentino Palacios no tiene como objetivo obtener un beneficio monetario, sino buscar justicia por los daños físicos ocasionados en su contra.

"Si yo hubiera querido eso (pedir dinero) se lo hubiera pedido a su mamá, que se comunicó conmigo. Y yo en ningún momento le pedí eso, solo exigí justicia. Y esta denuncia no es a base que él es un influencer porque he escuchado que lo denuncio porque él es famoso y tiene plata. Eso es totalmente incorrecto", comentó.