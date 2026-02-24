HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

¿Desastre natural o desastre de autoridades? | Arde Troya con Juliana Oxenford

Streamers

Joven agredida por tiktoker Valentino revela que estará un mes en cama tras operación: “No puedo caminar aún”

Zamira Grados, presunta víctima de una agresión atribuida al tiktoker Valentino Palacios, brindó detalles de lo ocurrido y explicó que Yomar, hermano del creador de contenido, le aseguró que este se había confundido al pensar que ella lo estaba agrediendo.

Víctima de agresión de Valentino Palacios pide justicia por los daños físicos ocasionados.
Víctima de agresión de Valentino Palacios pide justicia por los daños físicos ocasionados. | Foto: composición LR

Mediante un enlace telefónico con el podcast Q'Bochinche, Zamira Grados, presunta víctima de agresión por parte del tiktoker Valentino Palacios, se puso en contacto con la producción del programa para contar su versión de los hechos. Según narró la joven, el creador de contenido la confundió con otra persona, al creer que estaba involucrada en una pelea contra Yomar, hermano del influencer.

"Él estaba en otra discoteca, al momento de salir se nos cruza una chica y nos insulta. Yo la increpo y en lo que estoy conversando con la chica viene el influencer y se mete (...) Al momento que yo me voy se le acerca un chico a Valentino y me imaginó que él fue el que le dijo que supuestamente yo estaba agrediendo a su hermano, cosa que es totalmente mentira, porque el mismo Yomar en la comisaria se me acercó a pedirme disculpas porque Valentino estaba totalmente equivocado y se había confundido", señaló.

PUEDES VER: Familia de joven agredida por Valentino asegura que la madre del tiktoker les dijo que no cubrirán todos los gastos

Joven involucrada en incidente con tiktoker Valentino revela que no podrá caminar por un mes

De acuerdo con su testimonio, la agresión en su contra por parte de Valentino Palacios derivó en la fractura de su tobillo, por lo que fue necesaria una intervención quirúrgica, realizada el lunes 23 de febrero. La joven precisó que no presentó complicaciones, aunque deberá permanecer en cama durante un mes para completar su recuperación.

"Gracias a Dios, todo salió muy bien. Después de esta operación tengo que estar un mes en cama. No podré caminar aún", explicó.

PUEDES VER: Canal de YouTube Zentral Studio se pronuncia tras denuncia de agresión contra tiktoker Valentino: "Tomaremos las decisiones pertinentes"

lr.pe
Habla joven agredida por Valentino Palacios. Foto: YouTube

Habla joven agredida por Valentino Palacios. Foto: YouTube

Víctima niega que denuncia contra Valentino tenga motivaciones económicas

Tras la viralidad del caso, Zamira Grados aclaró que su denuncia contra el influencer Valentino Palacios no tiene como objetivo obtener un beneficio monetario, sino buscar justicia por los daños físicos ocasionados en su contra.

"Si yo hubiera querido eso (pedir dinero) se lo hubiera pedido a su mamá, que se comunicó conmigo. Y yo en ningún momento le pedí eso, solo exigí justicia. Y esta denuncia no es a base que él es un influencer porque he escuchado que lo denuncio porque él es famoso y tiene plata. Eso es totalmente incorrecto", comentó.

Notas relacionadas
Canal de YouTube Zentral Studio se pronuncia tras denuncia de agresión contra tiktoker Valentino: "Tomaremos las decisiones pertinentes"

Canal de YouTube Zentral Studio se pronuncia tras denuncia de agresión contra tiktoker Valentino: "Tomaremos las decisiones pertinentes"

LEER MÁS
Cantante peruana Nicole Favre llora al revelar que sacerdote la rechazó en el confesionario por tener novia: “Me dijo que deje de estar con una mujer”

Cantante peruana Nicole Favre llora al revelar que sacerdote la rechazó en el confesionario por tener novia: “Me dijo que deje de estar con una mujer”

LEER MÁS
Joven de Pucallpa dejó dos carreras para postular a la UNI y estudiar Ingeniería Aeroespacial: “Mi papá no sabe”

Joven de Pucallpa dejó dos carreras para postular a la UNI y estudiar Ingeniería Aeroespacial: “Mi papá no sabe”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Joven agredida por tiktoker Valentino revela que estará un mes en cama tras operación: “No puedo caminar aún”

Perú alista nuevos amistosos a mediados de año: la Bicolor sería 'sparring' de 2 selecciones mundialistas

El Helicoide Régimen de Delcy Rodríguez anuncia inicio de la transformación de la cárcel El Helicoide en centro social y cultural

Streamers

Canal de YouTube Zentral Studio se pronuncia tras denuncia de agresión contra tiktoker Valentino: "Tomaremos las decisiones pertinentes"

Tiktoker Valentino Palacios abandona podcast en vivo tras denuncia por agresión en Ventanilla

Denuncian a tiktoker Valentino Palacios por empujar a joven y presuntamente provocarle fractura en el pie: “Tiene 2 huesos rotos”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Hernando de Soto EN VIVO: presidente José María Balcázar tomará juramento del nuevo gabinete HOY martes

Nuevo gabinete EN VIVO: José Balcázar juramentará HOY a Hernando de Soto y 18 ministros

Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga y Marisol Pérez Tello: ¿Cuándo se enfrentarán en debate presidencial?

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025