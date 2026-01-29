HOYSuscripcion LR Focus

Israel Dreyfus deja podcast 'XND' para sumarse a streaming de María Pía Copello: "Di lo mejor, pero a este equipo le falta experiencia"

Exchico reality Israel Dreyfus explicó que su decisión fue motivada por el desgaste emocional y la falta de coordinación en su antiguo equipo.

María Pía Copello suma más figuras a +QTV.
María Pía Copello suma más figuras a +QTV. | Foto: composición LR/YouTube

Israel Dreyfus sorprendió al anunciar su salida del podcast 'XND', en el que venía participando para sumarse a un nuevo canal de streaming de María Pía Copello. El exchico reality confirmó que tomó la decisión tras evaluar su desarrollo profesional y optar por un espacio que le ofrezca mayor crecimiento. Su anuncio generó reacciones de contrversia entre sus compañeros Flor Ortola y Giany Cossio.

Israel Dreyfus explica sus razones de abandonar 'XND' y unirse a +QTV de María Pía Copello

Al explicar los motivos de su salida, Dreyfus fue directo y sincero sobre su experiencia en el podcast 'XND'. "Fui muy paciente, tuve mucha tolerancia, di lo mejor de mí, pero esto me sobrepasa", expresó, dejando en claro que la situación ya no era sostenible para él. Según comentó, el problema no pasaba únicamente por temas económicos, sino por el desgaste emocional que le generaba el trabajo diario.

PUEDES VER: Suheyn Cipriani revela que streamer Macarius terminó la relación, pero ella viajó a Arequipa para reconciliación: "Me hace feliz"

lr.pe

En esa misma línea, Israel detalló que la falta de coordinación del equipo fue clave en su decisión. "No lo digo por lo que me estén pagando en el otro lado, que obviamente sobrepasa. Pero a este equipo le falta experiencia, actualmente, acá me hacen renegar, me hacen hacer hígado", señaló. Finalmente, confirmó que su incorporación al nuevo canal con una condición clara. "Peter Fajardo me pidió exclusividad", enfatizó.

María Pía Copello sigue sumando figuras en +QTV

María Pía Copello continúa consolidándose en el mundo digital con el estreno de +QTV, su ambicioso canal de streaming que ya genera expectativa.

PUEDES VER: Carlos Orozco responde a Santi Lesmes ante amenazas de demanda tras críticas por ‘promesas incumplidas’ a Pol Deportes

lr.pe

Como se informó anteriormente, el proyecto reúne a figuras como Peter Fajardo, Karina Rivera, Paolo Guerrero, Daniela Darcourt, el ‘Flaco’ Granda, Dafonseka y otras personalidades del espectáculo, el deporte y las redes sociales. Además, la conductora anunció nuevas incorporaciones como Ric La Torre, Samu de Instarándula, Israel Dreyfus, la Miss Grand Perú 2025 Flavia López y Diego Rivera.

