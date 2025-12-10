Es falso que el streamer Sideral se burló o ninguneó a Pol Deportes: los videos fueron editados y sacados de contexto

LO FALSO:

El streamer Sideral se burló o ninguneó de Pol Deportes en una transmisión en vivo en Kick

LO VERDADERO

El video original corresponde al 3 de diciembre, fecha en la que Sideral sí realizó las declaraciones que motivaron esta verificación; sin embargo, las dirigió a su comunidad y las expresó en tono de broma.

El streamer ha publicado en sus redes sociales dos videos en los que niega la veracidad de las ediciones virales y afirma que sus declaraciones fueron sacadas de contexto y no estuvieron dirigidas a Pol Deportes.

En comunicación con Verificador de La República, señaló que este tipo de bromas se producen desde el año 2019, por parte de su propia comunidad.

En redes sociales circularon clips editados en los que se observa, en la parte superior, al streamer Jesús Andrés Luján Carrión, llamado en internet como Sideral, diciendo: “Eres el fracaso de la vida, pero yo no. Soy una persona adulta, una persona independiente y gano 25.000 dólares mensuales”. En la parte inferior aparece una imagen del joven conocido en redes como Pol Deportes. Las imágenes están intervenidas con el siguiente mensaje: “Streamer peruano más conocido como Sideral ningunea a Pol Deportes”. Sin embargo, se trata de una edición que descontextualiza las declaraciones del streamer y no guarda relación con el joven presentador deportivo.

El clip falso fue difundido ampliamente en Facebook, donde uno de los videos alcanzó 3.700 reacciones, más de 3.600 comentarios y más de 580.000 visualizaciones. En TikTok superó las 112.000 reacciones, 5.000 comentarios, 19.500 compartidos y 4,4 millones de reproducciones. Además, fue compartido en otras plataformas como Instagram y X.

Publicaciones falsas que descontextualizan declaraciones del streamer Sideral. Fuente: Facebook/TikTok

Es importante señalar que otros videos también utilizan distintas declaraciones del streamer para sacarlas de contexto y vincularlas con una presunta burla o acto de denigración contra Pol Deportes.

El video original muestra al streamer Sideral hablando directamente con sus seguidores, y no con Pol Deportes

En primer lugar, para fines de esta verificación, es necesario identificar al joven conocido en redes sociales como Pol Deportes. Se trata de Clíver Huamán Sánchez, quien se convirtió en un fenómeno viral tras narrar, en condición de aficionado, la final de la Copa CONMEBOL Libertadores 2025, disputada entre Palmeiras y Flamengo en el Estadio Monumental de Lima. El joven, de tan solo 15 años, viajó más de 18 horas desde su natal Andahuaylas con la intención de ingresar al recinto deportivo ubicado en el distrito de Ate. Sin embargo, al no contar con una acreditación oficial y no poder ingresar, decidió subir hasta la cima del cerro Puruchuco, una colina adyacente al estadio, desde donde transmitió en vivo el partido a través de TikTok.

La pasión y determinación de Clíver Huamán captaron la atención de miles de personas en redes sociales, generando una ola de apoyo que lo consolidó como una figura viral a nivel internacional. Diversos personajes públicos y medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, elogiaron su iniciativa. Entre ellos, destacan la conductora Magaly Medina, el periodista Iker Ruiz y el streamer La Cobra. Su actuar fue reconocido con múltiples oportunidades, como la invitación de Latina Televisión para viajar a España y narrar el partido entre Real Madrid y Manchester City, o el emotivo mensaje enviado por el este último equipo mencionado.

En contraste, las personas que criticaron públicamente al joven narrador fueron objeto de una fuerte reacción en redes sociales. Uno de los casos más notorios fue el del periodista mexicano Javier Olvera, quien cuestionó la capacidad comunicativa de Clíver y calificó su actuación como “una falta de respeto para el gremio periodístico”. Tras sus declaraciones, su cuenta de TikTok fue suspendida debido a múltiples denuncias de usuarios.

Ahora, en primer lugar, tras realizar una búsqueda en la cuenta de KICK de Sideral se detectó que el video original, dónde se ocurren las declaraciones de Sideral corresponde al miércoles 3 de diciembre, dónde el streamer se encontraba realizando adivinanzas con sus espectadoras hasta que comenzó a disculparse con su comunidad por no haber iniciado la transmisión en vivo a la hora pactada.

En ese contexto, a partir del minuto 16:40 de la transmisión, el streamer comienza a dirigirse a su audiencia en tono de broma, pronunciando las declaraciones que han motivado esta verificación. A continuación, se presenta un extracto de la transmisión con las declaraciones completas y su contexto original:

Asimismo, Sideral, a través de su cuenta de respaldo de TikTok, publicó un video el 9 de diciembre en el que pidió a su comunidad que dejen de realizar este tipo de ediciones que, según sus declaraciones, “incitan al odio”. El streamer señaló que, en repetidas ocasiones, se han recortado fragmentos de sus transmisiones y se los ha sacado de contexto. “Chicos, ya pues, muchachos, por favor, párenla, pues. Yo no me he burlado de nadie, son videos editados”, enfatizó. Además, en otra publicación realizada el 6 de diciembre, también rechazó la veracidad de estas ediciones y felicitó a Pol Deportes por lo que él considera “buen contenido” y “una persona increíble”.

En comunicación con el equipo de Verificador de La República, Sideral declaró que su comunidad de espectadores suele hacer este tipo de bromas desde el año 2019, mediante publicaciones falsas que lo involucran y que han escalado con el tiempo. Según explicó, estas situaciones no lo afectan emocionalmente y las ha asumido como parte de su comunidad; sin embargo, señaló que suelen generar problemas cuando ese tipo de difamaciones llega a personas que no suelen consumir su contenido en redes sociales.

Respecto a los videos falsos, dijo lo siguiente: “Los clips que han sacado ciertos cliperos (personas que recortan fragmentos de las transmisiones en vivo y luego las publican en redes sociales), donde yo supuestamente me estoy burlando o menospreciando a Pol Deportes, son totalmente falsos. Esos clips los extraen desde mí mismo stream, los editan y los sacan de contexto.”

En conclusión

En síntesis, en comunicación con Verificador de La República, el streamer Jesús Andrés Luján Carrión afirmó que las declaraciones viralizadas en redes sociales fueron sacadas de contexto y no estuvieron dirigidas a Pol Deportes. El clip original corresponde a una transmisión realizada el 3 de diciembre, en la que se dirigía a su comunidad en tono de broma. Además, mediante sus redes oficiales, pidió a sus seguidores que dejen de difundir estas ediciones manipuladas, a las que calificó como contenidos que “incitan al odio”. Por lo tanto, es falso que Sideral haya ninguneado o se haya burlado de Pol Deportes, como afirman los videos editados difundidos en redes sociales. Se trata de una desinformación basada en una edición engañosa que altera el contexto real de sus declaraciones.