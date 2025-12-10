HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy, 10 de diciembre | LR+ Noticias

Streamers

Curwen responde a 'Kiwi' tras cuestionarle la originalidad de sus frases: "Está acostumbrado a robarse ideas de TikTok"

Youtuber Víctor Caballero no tuvo temor en criticar a su compañero del canal de YouTube 'Todo Good'.

Rivalidad en canal de YouTube 'Todo Good' por críticas entre Curwen y Kiwi.
Rivalidad en canal de YouTube 'Todo Good' por críticas entre Curwen y Kiwi. | Foto: composición LR/ Todo Good

El youtuber peruano Víctor Caballero, conocido en redes sociales como Curwen, no dudó en responderle al tiktoker Kewin Navarro (Kiwi) tras 'copiar' una de sus frases en otro espacio del 'Canal Good'. Cabe resaltar, que este último cuestionó la frase 'Terrible lo que va a pasar' que usa el creador de 'Brutalidad política' y dejó entrever que al no estar registrado puede ser usado libremente. Anteriormente, el comunicador pidió al tiktoker que no se copie su contenido. Conductores del canal 'Todo Good' en YouTube se mostraron sorprendidos por la actitud que ambos implicados están mostrando ante la supuesta rivalidad dentro del mismo canal.

Curwen critica a tiktoker 'Kiwi' y lo señala de copiar contenido de TikTok

Todo inició luego de que el tiktoker Kewin Navarro cuestionó las frases que utiliza el youtuber Curwen. "Esa frasecita, esa de 'Terrible lo que va a pasar' ¿estará en Indecopi?, ¿estará registrada?, porque si no la ha registrado o no le pertenece", indicó durante la transmisión del podcast 'Oh My Good'.

PUEDES VER: Laura Spoya preocupa a fans tras ausentarse del podcast y revela complicaciones por colocación de chip: "Se volvió superpeligroso"

lr.pe

Tras ello, el youtuber Curwen no se quedó callado y acusó a Kiwi de copiar contenido que realiza en TikTok. Asimismo, cuestionó si realmente el tiktoker realiza un buen trabajo como creador de contenido, señalando que gran parte de su popularidad proviene de criticar el atuendo de otros influencers.

"Yo entiendo que Kiwi está acostumbrado a robarse ideas de TikTok, ¿no? Yo entiendo. Yo entiendo que lo haya normalizado. Es más, también entiendo que sea un sinvergüenza, ¿no? Viene a decir, ‘Ay, que vamos a calificar looks’. ¿Te vistes igual que yo? El mismo polo y la misma gorra todos los días", resaltó Curwen.

PUEDES VER: Cristorata comparte en su transmisión la emotiva carta que le envió Martín Vizcarra por su cumpleaños: "Qué lindo"

lr.pe

¿Quién es el tiktoker 'Kiwi'?

Kiwi, cuyo nombre real es Kerwin Navarro, es un tiktoker peruano que se hizo viral durante la pandemia, cuando comenzó creando divertidos lipsyncs (contenido de humor sobre sincronización de labios) y referencias a la farándula. Con el tiempo, su contenido evolucionó hacia la crítica y calificación de outfits de eventos locales e internacionales.

Notas relacionadas
Phillip Chu Joy fija fecha y apuesta de reto gamer y Curwen reacciona confiado: "Voy a ser millonario"

Phillip Chu Joy fija fecha y apuesta de reto gamer y Curwen reacciona confiado: "Voy a ser millonario"

LEER MÁS
Curwen ironiza sobre proyecto de ley que pide título profesional a influencers y envía mensaje: "No pueden deshacerse de mí"

Curwen ironiza sobre proyecto de ley que pide título profesional a influencers y envía mensaje: "No pueden deshacerse de mí"

LEER MÁS
Curwen sorprende a sus seguidores al cerrar su programa en vivo debido a fallas técnicas: "No depende de mí"

Curwen sorprende a sus seguidores al cerrar su programa en vivo debido a fallas técnicas: "No depende de mí"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Laura Spoya preocupa a fans tras ausentarse del podcast y revela complicaciones por colocación de chip: "Se volvió superpeligroso"

Laura Spoya preocupa a fans tras ausentarse del podcast y revela complicaciones por colocación de chip: "Se volvió superpeligroso"

LEER MÁS
Phillip Chu Joy fija fecha y apuesta de reto gamer y Curwen reacciona confiado: "Voy a ser millonario"

Phillip Chu Joy fija fecha y apuesta de reto gamer y Curwen reacciona confiado: "Voy a ser millonario"

LEER MÁS
Cristorata comparte en su transmisión la emotiva carta que le envió Martín Vizcarra por su cumpleaños: "Qué lindo"

Cristorata comparte en su transmisión la emotiva carta que le envió Martín Vizcarra por su cumpleaños: "Qué lindo"

LEER MÁS
Jefferson Farfán sorprende en vivo a 'Cuto' Guadalupe al regalarle un Rolex valorado en más de US$20.000

Jefferson Farfán sorprende en vivo a 'Cuto' Guadalupe al regalarle un Rolex valorado en más de US$20.000

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Canal confirmado de Real Madrid contra Manchester City por la fecha 6 de la Champions League

Atención pasajeros: estos son los horarios del Metropolitano y corredores por el feriado 8 y 9 de diciembre

Examen UNI IEN y Beca 18 2026-I: link de resultados para ver la lista de ingresantes

Streamers

Laura Spoya preocupa a fans tras ausentarse del podcast y revela complicaciones por colocación de chip: "Se volvió superpeligroso"

Phillip Chu Joy fija fecha y apuesta de reto gamer y Curwen reacciona confiado: "Voy a ser millonario"

Cristorata comparte en su transmisión la emotiva carta que le envió Martín Vizcarra por su cumpleaños: "Qué lindo"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Tomás Gálvez removió a Germán Juárez Atoche del Equipo Especial Lava Jato y lo nombra como fiscal superior

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

CAL rechaza decisión del TC y alerta sobre impunidad en crímenes de lesa humanidad: "Limita la investigación"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025