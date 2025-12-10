El youtuber peruano Víctor Caballero, conocido en redes sociales como Curwen, no dudó en responderle al tiktoker Kewin Navarro (Kiwi) tras 'copiar' una de sus frases en otro espacio del 'Canal Good'. Cabe resaltar, que este último cuestionó la frase 'Terrible lo que va a pasar' que usa el creador de 'Brutalidad política' y dejó entrever que al no estar registrado puede ser usado libremente. Anteriormente, el comunicador pidió al tiktoker que no se copie su contenido. Conductores del canal 'Todo Good' en YouTube se mostraron sorprendidos por la actitud que ambos implicados están mostrando ante la supuesta rivalidad dentro del mismo canal.

Curwen critica a tiktoker 'Kiwi' y lo señala de copiar contenido de TikTok

Todo inició luego de que el tiktoker Kewin Navarro cuestionó las frases que utiliza el youtuber Curwen. "Esa frasecita, esa de 'Terrible lo que va a pasar' ¿estará en Indecopi?, ¿estará registrada?, porque si no la ha registrado o no le pertenece", indicó durante la transmisión del podcast 'Oh My Good'.

Tras ello, el youtuber Curwen no se quedó callado y acusó a Kiwi de copiar contenido que realiza en TikTok. Asimismo, cuestionó si realmente el tiktoker realiza un buen trabajo como creador de contenido, señalando que gran parte de su popularidad proviene de criticar el atuendo de otros influencers.

"Yo entiendo que Kiwi está acostumbrado a robarse ideas de TikTok, ¿no? Yo entiendo. Yo entiendo que lo haya normalizado. Es más, también entiendo que sea un sinvergüenza, ¿no? Viene a decir, ‘Ay, que vamos a calificar looks’. ¿Te vistes igual que yo? El mismo polo y la misma gorra todos los días", resaltó Curwen.

¿Quién es el tiktoker 'Kiwi'?

Kiwi, cuyo nombre real es Kerwin Navarro, es un tiktoker peruano que se hizo viral durante la pandemia, cuando comenzó creando divertidos lipsyncs (contenido de humor sobre sincronización de labios) y referencias a la farándula. Con el tiempo, su contenido evolucionó hacia la crítica y calificación de outfits de eventos locales e internacionales.