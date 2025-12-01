HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

LR+ Noticias EN VIVO: mira aquí lo último del Perú y el mundo

Streamers

'Pelao', José Luis Rodríguez anuncia 'Oh My Good', nuevo podcast que competirá directamente con exconductores de 'Good Time'

El nuevo programa será conducido por los tiktokers Tonino, Kiwi y Vali Valilón. “La gente ya los conoce”, aseguró 'Pelao'. 

Estreno del podcast de tiktokers Tonino, Kiwi y Vali Valilón.
Estreno del podcast de tiktokers Tonino, Kiwi y Vali Valilón. | Foto: composición LR/ Todo Good/ Satélite +

José Luis Rodríguez, conocido como ‘Pelao’, anunció con entusiasmo el lanzamiento de un nuevo podcast 'Oh My Good' en su canal 'Todo Good'. El proyecto competirá directamente con los exconductores de 'Good Time', Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo, que ahora forman parte de 'La manada' en 'Satélite +'. Su estreno será este martes 2 de diciembre desde las 11.00 a. m.

¿Quiénes conducirán 'Oh My Good', nuevo podcast del canal 'Todo Good'?

Durante la reciente transmisión de 'Habla Good', el creador de contenido José Luis Rodríguez agradeció el apoyo constante de su audiencia y pidió que le den una oportunidad a este nuevo formato. El podcast 'Oh My Good' será conducido por Anthony Alencastre (Tonino), Kewin Navarro (Kiwi) y Valeria Aguirre (Vali Valilón).

PUEDES VER: ¿Cuánto cuesta usar bots en YouTube? Expertos revelan cómo operan, por qué algunos creadores los usan y el riesgo detrás

lr.pe

"No saben los escalofríos que me da empezar un nuevo proyecto. Cada vez que lanzamos un proyecto, ustedes están ahí, mirándonos, dándonos una oportunidad. Y les pido que también se la den a 'Oh My Good'. No saben lo que se viene. Es un proyecto que hemos estado ahí chambeando. Yo agradezco porque cada vez que hacemos algo, ustedes están ahí mirándonos, dándonos una oportunidad y desde siempre yo feliz de seguir. La gente ya los conoce, espero que le den la oportunidad", comentó el conductor 'Pelao'.

Según dijo, el primer programa se estrenará este martes 2 desde las 11 a. m. En tanto, el podcast 'Good Floro' cambiará de horario y se emitirá de lunes a viernes a las 4 p. m. El lanzamiento del nuevo podcast llega luego de la salida de 'Good Time', programa que dejó de emitirse por tensiones internas.

PUEDES VER: Tiktoker Moca termina su relación con su pareja de 4 años tras supuesta infidelidad: "Estoy dando la cara"

lr.pe

Hace semanas, Mario Irivarren detalló que, aunque el equipo disfrutó la experiencia en el canal 'Todo Good', las fricciones se volvieron frecuentes y dificultaron la continuidad del proyecto, aunque nunca se hicieron públicas para no afectar a su audiencia. La decisión de poner fin al programa fue conversada y en buenos términos; sin embargo, Irivarren reconoció que sí les dolió que el canal iniciara una nueva etapa en otro set sin ellos.

Notas relacionadas
Suheyn Cipriani revela que tuvo relación con conductor del canal 'Todo Good': “Es el favorito de mi familia”

Suheyn Cipriani revela que tuvo relación con conductor del canal 'Todo Good': “Es el favorito de mi familia”

LEER MÁS
Magaly Medina no descarta colaboración con ‘Habla Good’ y ser ‘madrina’ del podcast de YouTube

Magaly Medina no descarta colaboración con ‘Habla Good’ y ser ‘madrina’ del podcast de YouTube

LEER MÁS
José Luis Rodríguez, 'Pelao', marca su distancia con exconductores de ‘Good Time’ y anuncia nuevos podcast: "Terrible lo que va a pasar"

José Luis Rodríguez, 'Pelao', marca su distancia con exconductores de ‘Good Time’ y anuncia nuevos podcast: "Terrible lo que va a pasar"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Cuánto cuesta usar bots en YouTube? Expertos revelan cómo operan, por qué algunos creadores los usan y el riesgo detrás

¿Cuánto cuesta usar bots en YouTube? Expertos revelan cómo operan, por qué algunos creadores los usan y el riesgo detrás

LEER MÁS
Tiktoker Moca termina su relación con su pareja de 4 años tras supuesta infidelidad: "Estoy dando la cara"

Tiktoker Moca termina su relación con su pareja de 4 años tras supuesta infidelidad: "Estoy dando la cara"

LEER MÁS
Ibai Llanos visita Maido, el reconocido restaurante peruano número 1 del mundo y prueba el ceviche: "Experiencia 10 de 10"

Ibai Llanos visita Maido, el reconocido restaurante peruano número 1 del mundo y prueba el ceviche: "Experiencia 10 de 10"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cierre del precio del dólar en Perú HOY, lunes 1 de diciembre: ¿en cuanto cerró la cotización del tipo de cambio?

Línea 2 del Metro de Lima suspende su servicio por mantenimiento: trenes no circularán el 6 de diciembre

Cuatro víctimas de terroristas y militares durante la violencia política fueron entregadas a sus familiares

Streamers

¿Cuánto cuesta usar bots en YouTube? Expertos revelan cómo operan, por qué algunos creadores los usan y el riesgo detrás

Tiktoker Moca termina su relación con su pareja de 4 años tras supuesta infidelidad: "Estoy dando la cara"

Ibai Llanos visita Maido, el reconocido restaurante peruano número 1 del mundo y prueba el ceviche: "Experiencia 10 de 10"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Cuatro víctimas de terroristas y militares durante la violencia política fueron entregadas a sus familiares

Marco Avilés: “Pepe Luna no es un ‘cholo político’, es un tipo que hizo fortuna estafando a gente pobre”

Comisión de Ética blinda a congresista Lucinda Vásquez tras contratar de forma irregular a sus familiares en su despacho

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025