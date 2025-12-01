'Pelao', José Luis Rodríguez anuncia 'Oh My Good', nuevo podcast que competirá directamente con exconductores de 'Good Time'
El nuevo programa será conducido por los tiktokers Tonino, Kiwi y Vali Valilón. “La gente ya los conoce”, aseguró 'Pelao'.
- Ibai Llanos visita Maido, el reconocido restaurante peruano número 1 del mundo y prueba el ceviche: "Experiencia 10 de 10"
- Tiktoker Valentino preocupa a sus fans tras revelar su delicado estado de salud: "Un poco más y no la cuento"
José Luis Rodríguez, conocido como ‘Pelao’, anunció con entusiasmo el lanzamiento de un nuevo podcast 'Oh My Good' en su canal 'Todo Good'. El proyecto competirá directamente con los exconductores de 'Good Time', Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo, que ahora forman parte de 'La manada' en 'Satélite +'. Su estreno será este martes 2 de diciembre desde las 11.00 a. m.
¿Quiénes conducirán 'Oh My Good', nuevo podcast del canal 'Todo Good'?
Durante la reciente transmisión de 'Habla Good', el creador de contenido José Luis Rodríguez agradeció el apoyo constante de su audiencia y pidió que le den una oportunidad a este nuevo formato. El podcast 'Oh My Good' será conducido por Anthony Alencastre (Tonino), Kewin Navarro (Kiwi) y Valeria Aguirre (Vali Valilón).
PUEDES VER: ¿Cuánto cuesta usar bots en YouTube? Expertos revelan cómo operan, por qué algunos creadores los usan y el riesgo detrás
"No saben los escalofríos que me da empezar un nuevo proyecto. Cada vez que lanzamos un proyecto, ustedes están ahí, mirándonos, dándonos una oportunidad. Y les pido que también se la den a 'Oh My Good'. No saben lo que se viene. Es un proyecto que hemos estado ahí chambeando. Yo agradezco porque cada vez que hacemos algo, ustedes están ahí mirándonos, dándonos una oportunidad y desde siempre yo feliz de seguir. La gente ya los conoce, espero que le den la oportunidad", comentó el conductor 'Pelao'.
Según dijo, el primer programa se estrenará este martes 2 desde las 11 a. m. En tanto, el podcast 'Good Floro' cambiará de horario y se emitirá de lunes a viernes a las 4 p. m. El lanzamiento del nuevo podcast llega luego de la salida de 'Good Time', programa que dejó de emitirse por tensiones internas.
PUEDES VER: Tiktoker Moca termina su relación con su pareja de 4 años tras supuesta infidelidad: "Estoy dando la cara"
Hace semanas, Mario Irivarren detalló que, aunque el equipo disfrutó la experiencia en el canal 'Todo Good', las fricciones se volvieron frecuentes y dificultaron la continuidad del proyecto, aunque nunca se hicieron públicas para no afectar a su audiencia. La decisión de poner fin al programa fue conversada y en buenos términos; sin embargo, Irivarren reconoció que sí les dolió que el canal iniciara una nueva etapa en otro set sin ellos.