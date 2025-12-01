HOYSuscripcion LR Focus

¿Cuánto cuesta usar bots en YouTube? Expertos revelan cómo operan, por qué algunos creadores los usan y el riesgo detrás

El uso de bots afecta la credibilidad de los creadores de contenido y puede generar graves sanciones.

Estas granjas de bots se utilizan para realizar actividades en línea a gran escala de manera automatizada.
Estas granjas de bots se utilizan para realizar actividades en línea a gran escala de manera automatizada. | Foto: composición LR/ Juan Carlos Paris/ difusión

La aparición de nuevos canales de streaming en YouTube, Kick y TikTok en Perú está dando paso a un fenómeno silencioso que altera artificialmente las audiencias y pone en riesgo la credibilidad de creadores: los bots. Esta práctica no solo puede llevar al cierre definitivo de canales detectados con actividad irregular, sino que también perjudica a los usuarios al ofrecerles un alcance engañoso y una comunidad que, en realidad, es mucho menor como aparenta.

¿Cómo operan las granjas de bots y por qué algunos creadores las usan?

Las granjas de bots funcionan con varios celulares conectados a un software para simular varios usuarios e incluso manipulados para que ofrezcan una geolocalización diferente. Estos dispositivos miran transmisiones, dan like y hasta comentan generando interacciones falsas.

Freddy Alvarado, experto en gestión de ciberseguridad de ESAN Graduate School of Business, explicó a Latina que muchas de estas operaciones se realizan desde países como China, Tailandia, India o Rusia. "Las granjas de bots funcionan como salas de cómputo repletas de celulares conectados a software especializado, con routers, chips y antenas que simulan miles de usuarios. Hay antenas, algunas de índole dinámico, para que no identifiquen que provienen de un solo lugar", alertó.

Sin embargo, hay creadores de contenido recurren a los bots porque aspiran a elevar su valor comercial frente a las marcas. Sin embargo, esta popularidad es ilusoria y puede traer graves consecuencias.

¿Cuánto cuestan los bots en YouTube?

En noviembre, la plataforma de verificación Datatube analizó que varios canales de streaming generaron alertas por tráfico de bots. De acuerdo al reporte de Latina, este servicio clandestino se ofrece por redes como TikTok o Telegram, y su costo varía dependiendo de la cantidad de visualizaciones requeridas, aproximadamente desde 350 dólares hasta los 1.000 dólares.

¿Cuáles son los riesgos por el uso de bots?

Expertos advierten que los creadores que la compra de bots pone en riesgo la credibilidad y la permanencia de un canal. "Te cierran el canal y te banean, incluso te banean de por vida", alertó Manuel Acevedo de Colective Intelligence.

Además, hay muchas marcas que están optimizando los análisis de la audiencia de un creador de contenido para verificar si es real. "Las marcas ahora utilizan inteligencia artificial para darse cuenta si los creadores de contenido tienen un engagement real, o sea, una interacción real con personas reales", resaltó Liz Díaz Céspedes, especialista en Marketing Digital a Latina.

También existe el riesgo de sabotaje, pues terceros podrían comprar bots para perjudicar a otro streamer y activar alertas que deriven en penalizaciones.

