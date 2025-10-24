HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Streamers

Phillip Chu Joy publica foto del set desmontado de Todo Good y usuarios le hacen singular pedido: "Sortea una pared"

Phillip Chu Joy sorprende a sus seguidores al publicar la foto del set desmantelado de Todo Good en Facebook, generando una ola de comentarios divertidos y bromas. "Sortea el extintor".

Phillip Chu Joy muestra set desmontado de Todo Good y redes hacen singular pedido.
Phillip Chu Joy muestra set desmontado de Todo Good y redes hacen singular pedido. | Foto: Composición LR/Todo Good.

Phillip Chu Joy sorprendió a sus seguidores al compartir en su cuenta oficial de Facebook una fotografía del set desmantelado del streaming Todo Good. La publicación no pasó desapercibida y rápidamente generó múltiples reacciones entre sus fans, quienes tomaron la situación con humor y llenaron los comentarios de bromas y ocurrencias.

Uno de los mensajes más destacados fue el de Daniel Alonso, quien escribió: “Sortea una pared”, provocando carcajadas entre los usuarios y acumulando más de 300 interacciones entre ‘me divierte’ y ‘me gusta’.

Phillip Chu Joy publica foto del set desmontado de Todo Good. Foto: Phillip Chu Joy.

Phillip Chu Joy publica foto del set desmontado de Todo Good. Foto: Phillip Chu Joy.

PUEDES VER: Carlita muestra el insólito anillo que le regaló Curwen para pedirle la mano en Punta Cana: "Es un Snoppy"

lr.pe

Phillip Chu Joy publica foto del set vacio de Todo Good y en redes bromean: "Sortea la pintura"

El canal Todo Good sorprendió a su audiencia al anunciar, durante su más reciente transmisión, que se mudará a un nuevo espacio. “Nos despedimos de nuestro antiguo estudio”, fue el mensaje con el que titularon su video en YouTube, donde mostraron el lugar completamente vacío, con solo algunos objetos dispersos.

Comentarios tras la publicación de Phillip Chu Joy.

Comentarios tras la publicación de Phillip Chu Joy.

Phillip Chu Joy no tardó en compartir una imagen del estudio desmantelado en su cuenta de Facebook, generando una ola de comentarios entre sus seguidores. Fieles a su estilo, muchos aprovecharon para bromear con el popular creador de contenido. “Sortea el extintor”, comentó Henry Yucra, desatando risas y una lluvia de reacciones, recordando que Chu Joy es conocido por sus frecuentes sorteos en redes sociales.

¿Qué pasó con Todo Good?

El streaming Todo Good anunció que trasladará el lugar desde donde realiza sus transmisiones en vivo. Durante la emisión del viernes 24 de octubre, el equipo mostró por última vez el antiguo espacio donde solían grabar sus programas.

A partir del lunes 27 de octubre, sus en vivos se transmitirán desde un nuevo estudio. En el cierre de la transmisión, el ‘Pelao’ tuvo palabras de agradecimiento hacia Phillip Chu Joy: “Agradezco a Phillip la cantidad de años que me ha aguantado, alquilándome casi la mitad de la oficina”, expresó entre risas, marcando así el fin de una etapa y el inicio de una nueva para el popular canal digital.

Notas relacionadas
‘Curwen en La República’ finaliza sus transmisiones en LR+

‘Curwen en La República’ finaliza sus transmisiones en LR+

LEER MÁS
Curwen afirma que no quiere canjes para su boda con Carlita y provoca divertida reacción: “Está pagando bien el ‘Pelao’”

Curwen afirma que no quiere canjes para su boda con Carlita y provoca divertida reacción: “Está pagando bien el ‘Pelao’”

LEER MÁS
Curwen arremete contra Carlos Orozco y asegura que “se hace del pueblo”: “¿Quién pagó tu universidad?”

Curwen arremete contra Carlos Orozco y asegura que “se hace del pueblo”: “¿Quién pagó tu universidad?”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Curwen afirma que no quiere canjes para su boda con Carlita y provoca divertida reacción: “Está pagando bien el ‘Pelao’”

Curwen afirma que no quiere canjes para su boda con Carlita y provoca divertida reacción: “Está pagando bien el ‘Pelao’”

LEER MÁS
Carlos Orozco arremete contra el tiktoker Lemon Pay y cuestiona su polémico trato hacia los adultos mayores: ''Perverso''

Carlos Orozco arremete contra el tiktoker Lemon Pay y cuestiona su polémico trato hacia los adultos mayores: ''Perverso''

LEER MÁS
Reconocido jugador de Dota 2 Stinger se entera de que no es el verdadero padre de su hija con streamer Venecia López

Reconocido jugador de Dota 2 Stinger se entera de que no es el verdadero padre de su hija con streamer Venecia López

LEER MÁS
Anuncian cierre de podcast 'Good Floro' y Curwen reacciona: "¿Cómo es posible que hayan tardado tanto?"

Anuncian cierre de podcast 'Good Floro' y Curwen reacciona: "¿Cómo es posible que hayan tardado tanto?"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cisterna choca con camión de carga y explota en la Panamericana Sur: ambos choferes murieron en Arequipa

Curwen afirma que no quiere canjes para su boda con Carlita y provoca divertida reacción: “Está pagando bien el ‘Pelao’”

Cuarto recorrido del Señor de los Milagros: todo sobre su regreso al Callao y llegada al hospital Carrión este 26 de octubre

Streamers

Curwen afirma que no quiere canjes para su boda con Carlita y provoca divertida reacción: “Está pagando bien el ‘Pelao’”

Carlos Orozco arremete contra el tiktoker Lemon Pay y cuestiona su polémico trato hacia los adultos mayores: ''Perverso''

Reconocido jugador de Dota 2 Stinger se entera de que no es el verdadero padre de su hija con streamer Venecia López

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Luis Magallanes podría reincorporarse a la PNP en los próximos días, anuncia Óscar Arriola

Carlincatura expone cómo la venta informal de chips beneficia a extorsionadores

Generación Z presentará proyecto de ley para derogar las leyes 'procrimen' aprobadas desde el Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025