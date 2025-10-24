Phillip Chu Joy sorprendió a sus seguidores al compartir en su cuenta oficial de Facebook una fotografía del set desmantelado del streaming Todo Good. La publicación no pasó desapercibida y rápidamente generó múltiples reacciones entre sus fans, quienes tomaron la situación con humor y llenaron los comentarios de bromas y ocurrencias.

Uno de los mensajes más destacados fue el de Daniel Alonso, quien escribió: “Sortea una pared”, provocando carcajadas entre los usuarios y acumulando más de 300 interacciones entre ‘me divierte’ y ‘me gusta’.

Phillip Chu Joy publica foto del set desmontado de Todo Good.

Phillip Chu Joy publica foto del set vacio de Todo Good y en redes bromean: "Sortea la pintura"

El canal Todo Good sorprendió a su audiencia al anunciar, durante su más reciente transmisión, que se mudará a un nuevo espacio. “Nos despedimos de nuestro antiguo estudio”, fue el mensaje con el que titularon su video en YouTube, donde mostraron el lugar completamente vacío, con solo algunos objetos dispersos.

Phillip Chu Joy no tardó en compartir una imagen del estudio desmantelado en su cuenta de Facebook, generando una ola de comentarios entre sus seguidores. Fieles a su estilo, muchos aprovecharon para bromear con el popular creador de contenido. “Sortea el extintor”, comentó Henry Yucra, desatando risas y una lluvia de reacciones, recordando que Chu Joy es conocido por sus frecuentes sorteos en redes sociales.

¿Qué pasó con Todo Good?

El streaming Todo Good anunció que trasladará el lugar desde donde realiza sus transmisiones en vivo. Durante la emisión del viernes 24 de octubre, el equipo mostró por última vez el antiguo espacio donde solían grabar sus programas.

A partir del lunes 27 de octubre, sus en vivos se transmitirán desde un nuevo estudio. En el cierre de la transmisión, el ‘Pelao’ tuvo palabras de agradecimiento hacia Phillip Chu Joy: “Agradezco a Phillip la cantidad de años que me ha aguantado, alquilándome casi la mitad de la oficina”, expresó entre risas, marcando así el fin de una etapa y el inicio de una nueva para el popular canal digital.