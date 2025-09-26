Kingleon, famoso streamer peruano en Kick, ha logrado hacerse un espacio dentro del mundo digital, gracias a sus ocurrencias y estilo cómico. Cada uno de sus videos en TikTok supera el millón de vistas. Por ello busca constantemente innovar con nuevo contenido y temáticas que conecten con su comunidad. Sin embargo, nunca una de sus grabaciones terminaría en un inesperado encuentro con la Policía Nacional del Perú (PNP).

Según contó en una entrevista para el streaming 'Good Time', mientras se encontraba realizando una grabación en la vía pública con su compañero, fue intervenido por una patrulla de la policía y trasladado a la comisaría. ¿Qué fue lo que pasó?

¿Por qué la policía intervino a Kingleon?

Kingleon explicó que todo se debió por su idea de realizar un sketch en la vía publica usando el uniforme de la PNP. En el video compartido en 'Good Time' se ve como el streamer, vistiendo un casco y chaleco característicos de la policía nacional, se acerca a un carro para una supuesta inspección. Sin embargo, no se percató que una patrulla estaba justo detrás de él hasta que este prendió sus distintivas luces rojas y azul.

"¿Escuchaste los caxón? Había un 'tombo' detrás de mí diciéndome: 'Hey, hey'. Y yo (concentrado en ganar) le decía: 'un ratito, un ratito' y seguía grabando", comentó Kingleon. Tras acercarse el agente de policía, este lo habría intervenido por el uso del uniforme de la PNP, acción que está penada por ley.

"Obviamente, no puedo tener la ropa de un oficial. Llegaron como dos patrullas y me llevaron. Sí, me llevaron (a la comisaria). Terminé llamando al 'pata' que me dio la ropa. Mi causa", añadió.

¿Qué sanción se le puede colocar a una persona que use la ropa de un policía sin formar parte de la institución?

De acuerdo a lo estipulado en el artículo 362 del Código Penal, una persona que porte insignias o distintivos de una función o cargo que no ejerza, como el de la Policía Nacional del Perú (PNP), públicamente, podría ser penado hasta con 1 año de cárcel o con prestación de servicio comunitario de diez a veinte jornadas.

Esto también aplica para aquellas personas que se otorgue un grado académico, título profesional u honores de alguna institución que no le corresponden.