Furrey afirma que no volverá a manejar un scooter en su vida tras fuerte accidente: “Esta ciudad es tan peligrosa”

Youtuber Furrey criticó la cultura vial en Lima y pidió más responsabilidad a conductores que ignoran los pasos peatonales.

Youtuber Furrey comparte su experiencia tras sufrir grave accidente de tránsito en Lima.
Youtuber Furrey comparte su experiencia tras sufrir grave accidente de tránsito en Lima. | Foto: composición LR/ Todo Good/ YouTube

El youtuber Antonio Crespo, conocido como Furrey, compartió públicamente su difícil experiencia tras sufrir un grave accidente de tránsito mientras se dirigía a una grabación del podcast 'Todo Good'. El incidente ocurrió mientras se desplazaba en scooter y fue atropellado en plena vía pública. Como consecuencia, sufrió tres costillas rotas, una de las cuales perforó su pulmón, lo que lo llevó a ser internado de urgencia en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Furrey que no volverá a manejar un scooter

Tras semanas de recuperación, Furrey reapareció en el mismo podcast al que se dirigía el día del accidente y sorprendió con una firme declaración: “No voy a volver a usar un scooter en mi p* vida, o sea”.

lr.pe

Sin embargo, aclaró que su postura no es en contra del uso del vehículo en sí, sino de la cultura vial que reina en la ciudad. “No quiero hacer campaña contra los scooters, porque en verdad el scooter no tiene la culpa. Es con la gente, con cómo conduce, porque esta ciudad es tan peligrosa”, afirmó con dureza.

Furrey critica a conductores que no respetan pasos peatonales

Durante la conversación, Furrey también aprovechó para lanzar una crítica directa hacia los conductores que no respetan los pasos peatonales. Para él, es inadmisible que se responsabilice al peatón por no “haber mirado antes de cruzar”, cuando la prioridad debería estar siempre en quien maneja.

“Hay gente estúpida que tiene este argumento tan mediocre”, señaló, subrayando la necesidad de un cambio urgente en la actitud y responsabilidad de quienes conducen vehículos en las calles.

