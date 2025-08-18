Diealis critica a Zully por no avisarle sobre la visita de Cañita: "Es mi casa, tengo que estar enterado"
Streamer expresó su sorpresa y molestia durante una transmisión por no ser informado de la visita de Cañita a su casa, donde Zully alquila una habitación.
El streamer peruano Diealis sorprendió en una reciente transmisión de Kick al referirse a Zully. Cabe resaltar, que la creadora de contenido está generando varias reacciones en redes sociales luego de realizar una colaboración con Alexis José Callañaupa, conocido como Cañita. Al respecto, Diealis expresó su molestia, enfatizando que la joven debió avisarle de su visita.
Diealis cuestiona a Zully por no avisarle sobre la visita de Cañita
Durante la tranmisión, Diealis comentó a sus seguidores que estaba sorprendido con la actitud de Zully debido a que ella no le informó de la visita de Cañita. Como se sabe, la influencer alquila un cuarto en la vivienda del streamer, ubicada en el distrito de Surco, y paga hasta S/1.000.
“Oye verdad, ni un clip, Cañita ha estado en mi jato con Zully, acuérdense que yo vivo acá. Yo tengo que estar enterado, simplemente porque es mi casa, cuando es tu casa tienes que estar enterado. Qué es eso”, cuestionó en plena transmisión.
Zully paga S/1.000 por un cuarto en la vivienda de Diealis
Hace varias semanas, la influencer Zully mostró su interés de mudarse y mencionó que en la actualidad vive alquilada en la casa del padre del streamer Diealis. Agregó que se le hizo difícil encontrar otro lugar adecuado y hasta realizó mejoras en el lugar que alquila.
Su confesión no pasó desapercibida en redes sociales, donde generó diversas reacciones y abrió debate sobre el costo del alquiler en Lima.