HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Streamers

Diealis critica a Zully por no avisarle sobre la visita de Cañita: "Es mi casa, tengo que estar enterado"

Streamer expresó su sorpresa y molestia durante una transmisión por no ser informado de la visita de Cañita a su casa, donde Zully alquila una habitación.

Influencer Zully paga S/1.000 por cuarto en vivienda de Diealis.
Influencer Zully paga S/1.000 por cuarto en vivienda de Diealis. | Foto: composición LR/ Kick

El streamer peruano Diealis sorprendió en una reciente transmisión de Kick al referirse a Zully. Cabe resaltar, que la creadora de contenido está generando varias reacciones en redes sociales luego de realizar una colaboración con Alexis José Callañaupa, conocido como Cañita. Al respecto, Diealis expresó su molestia, enfatizando que la joven debió avisarle de su visita.

Diealis cuestiona a Zully por no avisarle sobre la visita de Cañita

Durante la tranmisión, Diealis comentó a sus seguidores que estaba sorprendido con la actitud de Zully debido a que ella no le informó de la visita de Cañita. Como se sabe, la influencer alquila un cuarto en la vivienda del streamer, ubicada en el distrito de Surco, y paga hasta S/1.000.

PUEDES VER: Ibai enfrenta a Perú vs México en "Mundial de Desayunos" y mexicanos se quejan del plato elegido: "Que tristes chilaquiles"

lr.pe

“Oye verdad, ni un clip, Cañita ha estado en mi jato con Zully, acuérdense que yo vivo acá. Yo tengo que estar enterado, simplemente porque es mi casa, cuando es tu casa tienes que estar enterado. Qué es eso”, cuestionó en plena transmisión.

Zully paga S/1.000 por un cuarto en la vivienda de Diealis

Hace varias semanas, la influencer Zully mostró su interés de mudarse y mencionó que en la actualidad vive alquilada en la casa del padre del streamer Diealis. Agregó que se le hizo difícil encontrar otro lugar adecuado y hasta realizó mejoras en el lugar que alquila.

PUEDES VER: 'Hackers' toman Google Maps y hacen cambios a los nombres de entidades públicas y privadas del Centro de Lima: "Plaza de Armas de Sideral"

lr.pe

Su confesión no pasó desapercibida en redes sociales, donde generó diversas reacciones y abrió debate sobre el costo del alquiler en Lima.

Notas relacionadas
Tiktoker Cañita sorprende al llamar ‘amor’ a Zully en plena transmisión de Kick: “Mi niña”

Tiktoker Cañita sorprende al llamar ‘amor’ a Zully en plena transmisión de Kick: “Mi niña”

LEER MÁS
'Hackers' toman Google Maps y hacen cambios a los nombres de entidades públicas y privadas del Centro de Lima: "Plaza de Armas de Sideral"

'Hackers' toman Google Maps y hacen cambios a los nombres de entidades públicas y privadas del Centro de Lima: "Plaza de Armas de Sideral"

LEER MÁS
Agencia revela los exorbitantes montos que cobran los streamers peruanos por shows en discotecas: “Piden viaje en avión”

Agencia revela los exorbitantes montos que cobran los streamers peruanos por shows en discotecas: “Piden viaje en avión”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¡Se retira! Westcol no podrá volver a boxear tras su derrota contra Mario Bautista en el Supernova Strikers 2025

¡Se retira! Westcol no podrá volver a boxear tras su derrota contra Mario Bautista en el Supernova Strikers 2025

LEER MÁS
Tiktoker Cañita sorprende al llamar ‘amor’ a Zully en plena transmisión de Kick: “Mi niña”

Tiktoker Cañita sorprende al llamar ‘amor’ a Zully en plena transmisión de Kick: “Mi niña”

LEER MÁS
'Hackers' toman Google Maps y hacen cambios a los nombres de entidades públicas y privadas del Centro de Lima: "Plaza de Armas de Sideral"

'Hackers' toman Google Maps y hacen cambios a los nombres de entidades públicas y privadas del Centro de Lima: "Plaza de Armas de Sideral"

LEER MÁS
Carlos Orozco afirmó que el incidente de Ricardo Morán con joven que agradeció a Dios en ‘Yo soy’ no habría gustado a los auspiciadores del canal

Carlos Orozco afirmó que el incidente de Ricardo Morán con joven que agradeció a Dios en ‘Yo soy’ no habría gustado a los auspiciadores del canal

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Banco de la Nación publica cronograma de pagos en agosto 2025: fechas para trabajadores y pensionistas públicos

Reunión de Trump - Zelensky EN VIVO: Trump prevé que en "una semana o dos" podría haber una solución a la guerra en Ucrania

USCIS Formulario I-130: ¿en cuánto tiempo se aprobaría la Petición de Familiar Extranjero para residentes de EEUU en 2025?

Streamers

¡Se retira! Westcol no podrá volver a boxear tras su derrota contra Mario Bautista en el Supernova Strikers 2025

Tiktoker Cañita sorprende al llamar ‘amor’ a Zully en plena transmisión de Kick: “Mi niña”

'Hackers' toman Google Maps y hacen cambios a los nombres de entidades públicas y privadas del Centro de Lima: "Plaza de Armas de Sideral"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Suspenden a Elio Riera por "faltar a la verdad": exabogado de Fujimori no podrá ejercer profesión por 3 meses

Perú Primero se aferra a la candidatura de Martín Vizcarra pese a estar preso: "Es nuestra primera opción"

Dos procesados por la masacre Cayara buscan librarse de la justicia: piden al PJ acogerse a Ley de Amnistía

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota