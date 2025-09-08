Valentino Palacios, conocido influencer, estuvo en el programa de streamer 'Good Time' y comentó diversas anécdotas que han sorprendido a sus seguidores. Precisamente, reveló cuánto está ganando por cada transmisión en vivo de TikTok.

El Tiktoker Valentino no se guardó ningún detalle y comentó que actualmente esta red social está pagando por hacer los 'lives'. "Te pagan por las donaciones, pero ya están pagando porque transmites". Es así, como dejó sorprendidos a los conductores del programa porque se animó a dar cifras reales.

Valentino Palacios sorprende al decir cuánto le paga TikTok por hacer transmisiones en vivo

El conocido influencer, Valentino, se animó a compartir el monto que le paga TikTok por cada transmisión en vivo que realiza, así también influye el pago por cada regalo que los fans le mandan. "Yo gano, por ejemplo, en live, o sea, 10 dólares, 15 dólares, pero más los regalos es otro precio", comentó.

Además, recordó a los usuarios que actualicen la aplicación debido a que ya está monetizando. "Ahora está pagando TikTok, actualicen su app y ya van a ver. Sin hacer nada y ahí como que ya ganan 10 dólares".

¿Quién es Valentino Palacios?

Valentino Palacios es un joven creador de contenido que actualmente se ha convertido en una de las figuras más queridas de TikTok debido a su estilo espontáneo. Su icónica frase "Oye, ¿qué tienes", lo ha llevado a la popularidad. Nació el 17 de mayo del año 2005 y su cumpleaños número 20 lo celebró a lo grande.