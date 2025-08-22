HOYSuscripcion LR Focus

Tecnología

YouTube permitiría descargar videos gratis en el celular, pero con una importante limitación

La descarga de videos dejaría de ser un beneficio exclusivo de YouTube Premium, ya que pronto cualquier persona podría hacerlo, aunque hay un detalle importante que debes conocer.

Se trataría de un experimento que YouTube está realizando con algunos usuarios.
Se trataría de un experimento que YouTube está realizando con algunos usuarios. | Foto: Xataka

Para descargar videos de YouTube en el teléfono, la mayoría de personas recurre a herramientas alternativas, ya que esta función solo está disponible para los usuarios que pagan la versión Premium. Esta suscripción también ofrece otros beneficios, como ver videos sin anuncios, reproducir contenido en segundo plano, acceso completo a YouTube Music, etc.

En un hecho que sorprendió a miles de cibernautas en las redes sociales, YouTube estaría planeando permitir la descarga de videos gratis en smartphones y tablets, sin necesidad de usar aplicaciones de terceros o páginas de dudosa procedencia. Sin embargo, existirá una importante limitación que solo podrás evitar si te suscribes a YouTube Premium.

PUEDES VER: ¿Piensas renovar tu celular? Estos son los 10 teléfonos con las mejores pantallas lanzados en 2025

lr.pe

¿En qué consiste este beneficio que ofrecería YouTube?

Actualmente, cuando reproducimos un video en la aplicación oficial de YouTube, veremos el botón ‘Descargar’ entre las opciones disponibles. Al pulsarlo, descubrimos que esta función solo está disponible para usuarios de la versión premium, quienes pueden guardar el contenido en calidad media (360p) o calidad alta (720p).

Según detalla El Androide Libre, Google estaría realizando un experimento que permite a usuarios no suscritos a YouTube Premium descargar videos completamente gratis en sus dispositivos móviles. En Reddit, varias personas compartieron capturas de pantalla que muestran cómo la opción se les acaba de habilitar, aunque con una gran limitación.

Como se aprecia en la imagen, los usuarios que no pagan YouTube Premium podrán descargar videos en calidad baja (144p) o media (360p). Para bajar el contenido en calidad alta (720p) o Full HD (1080p) tendrán que pagar la suscripción que, en nuestro país, cuesta S/ 26,90 al mes o S/ 53,90 mensuales en el plan familiar para cinco personas.

Las descargas de videos podrían habilitarse pronto en YouTube. Foto: Reddit

Las descargas de videos podrían habilitarse pronto en YouTube. Foto: Reddit

De acuerdo con la publicación, por el momento, no se sabe si habrá un límite diario de descargas gratuitas. Lo que sí está confirmado es que los videos musicales de artistas reconocidos no se pueden descargar, debido a los acuerdos de Google con las discográficas. Los que si pueden descargar estos videoclips son los suscriptores de YouTube Premium.

No se podrán descargar videos musicales, a menos que pagues la versión premium. Foto: Reddit

No se podrán descargar videos musicales, a menos que pagues la versión premium. Foto: Reddit

PUEDES VER: La batería de mi smartphone se ha hinchado: ¿por qué sucede esto y qué tan peligroso es?

lr.pe

¿Cómo descargar videos de YouTube?

Se desconoce desde cuándo YouTube permitirá descargar videos en baja calidad o si la función llegará a implementarse de manera oficial, ya que podría quedarse como una prueba. Si no se habilita, todavía puedes usar aplicaciones de terceros, como NewPipe o SnapTube, que son compatibles con Android y permiten bajar videos en minutos.

El problema de estas apps es que no están disponibles en Play Store, por lo que tendrás que descargarlas desde sitios no oficiales, lo que implica un riesgo para la seguridad. Otra opción son las páginas web que permiten bajar videos, aunque muchas abusan de los anuncios, lo que suele arruinar la experiencia.

