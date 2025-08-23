Curwen abriría cuenta de Kick para generar ingresos como otros streamers peruanos: "Todo mi día"

El periodista peruano Víctor Caballero, conocido en redes sociales como Curwen, mostró su sorpresa con la aparición de streamers que comparten su vida diaria en Kick. El youtuber explicó que le parece muy sorprendente que los creadores de contenido compartan en redes hasta más de 5 horas al día y generen ingresos de esa forma. Al respecto, no descartó la posibilidad de incursionar en dicha plataforma.

Curwen abriría cuenta Kick: "Lo voy a hacer"

Durante el podcast Habla Good, Curwen cuestionó los ingresos que están generando varios creadores de contenido al usar Kick. Junto a los conductores del canal, Tonino y 'Pelao', analizaron la aparición de streamers que prácticamente graban gran parte de su vida diaria y a cambio alcanzan jugosos resultados económicos.

Resaltaron que el contenido digital está cambiando con el objetivo de conseguir más vistas e ingresos. "Llegó a un punto donde es el nuevo reality show. Y los streamers de ahora transmiten mínimo 5 horas y en lo regular transmiten 7 a 8 horas", comentó 'Pelao'. Al respecto, Curwen no lo dudó y comentó que también ingresaría a Kick. "Voy a tener Kick. Lo voy a tener ahí. Lo voy a hacer, todo el día. Todo mi día", detalló.

¿Cuánto ganan los streamers peruanos por transmitir en Kick?

Los streamers peruanos que transmiten en Kick pueden ganar desde unos US$ 500 hasta más de US$ 20.000 al mes, dependiendo de su audiencia y rendimiento. Por ejemplo, Diealis, uno de los más exitosos, reveló ingresos mensuales de entre US$ 15.000 y US$ 22.000 gracias a suscriptores, donaciones y pagos por horas transmitidas.

En contraste, otros como Cristorata ganan entre US$ 500 y US$ 1.000 mensuales. Cabe resaltar, que Kick paga desde US$ 16 por hora, pero el ingreso real varía según la constancia, el engagement y el tamaño de la audiencia.