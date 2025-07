Jhon Max Estrada Huaman, más conocido como Shuls, fue intervenido este miércoles 23 tras la denuncia por la supuesta apropiación de un can. A su vivienda en la localidad de Mazamari, en Junín, llegaron un hombre y una mujer, procedentes de Lima, quienes señalaron ser dueños de un perro de raza husky siberiano. El streamer compartió mensajes pidiendo apoyo a sus seguidores.

Streamer Shuls fue intervenido tras reclamo de antiguos dueños de un perro rescatado en Ate

De acuerdo a la versión de Shuls, supuestos dueños llegaron a su vivienda para exigirle que devuelva el perrito. Como se recuerda, el can fue rescatado durante un operativo realizado en el distrito de Ate y luego fue puesto en adopción por el alcalde Franco Vidal. El burgomaestre al evidenciar el estado de abandono del animal, decidió entregarlo al streamer.

Tras varios días, los supuestos dueños viajaron a Mazamari y pidieron que se les entregue el can. Sin embargo, el streamer se habría negado y luego se habría producido la desaparición del animal. De esta forma, el creador de contenido llegó hasta la comisaría, pero terminó siendo intervenido tras una denuncia por la presunta expropiación del perro. “Por no querer entregarlo, me están queriendo meter 24 horas en carceleta”, alertó Shuls en sus redes.

Can estaba encadenado en los exteriores de un local nocturno. Foto: composición LR/ Kick

La esposa del streamer, Yuli, vivió momentos de preocupación y explicó que le informaron de la detención de su pareja. “Al Shuls lo van a detener 24 horas, 24 horas va a estar detenido por haber salvado al perro, por expropiación”, comentó.

Después de algunas horas, el streamer pudo salir de la comisaría de Mazamari y señaló que tuvo que pedir apoyo al alcalde Franco Vidal. “Si no fuera por él, ahorita estaría en el calabozo, encerrado, de verdad, porque supuestamente no hay un papel (de la entrega del perro)”, indicó.

Por último, Shuls lamentó la situación e indicó que hará todo lo posible para recuperar al perrito que ya era considerado un integrante de su familia. Al parecer, el animal fue devuelto a los denunciantes hasta que la investigación del caso finalice. En tanto, se levantó una denuncia por maltrato animal contra los supuestos dueños. “Nos hemos encariñado, y que vengan desde Lima y para tenerlo en esas circunstancias que los hemos encontrado, tampoco, tampoco. Yo los tengo libres, pero nunca encadenado”, concluyó.