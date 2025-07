Sideral apuesta S/25.000 por triunfo de Kingteka sobre Smash en La Noche Dorada: "Lo firmo"

Sideral lanzó sus "fijas" para Smash vs Kingteca y el resto de las peleas | Composición LR / Instagram / La Noche Dorada

La Noche Dorada 2025, velada de box que será este 2 de agosto en el Coliseo Dibós, ya remece el ambiente del streaming peruano, y Jesús Luján Carrión 'Sideral' no podía escapar a la fiebre, ya que Smash y Kingteka, dos rivales históricos del Dota 2, chocarán en una de las peleas. El 'Lagarto' la tiene clara y apostará S/25.000 por el segundo, que es su candidato.

A través de una transmisión en su cuenta de Kick, Sideral se animó a dar sus "fijas" para cada uno de los enfrentamientos del evento organizado por ElZeein, así como recomendaciones para hacer las apuestas. El influencer también pronostica victorias para Cañita y Dafonseca, aunque asegura que otros duelos serán más cerrados.

Sideral apostará S/25.000 por triunfo de Kingteka

"Escuchen, (Kingteka) va a ganar. Con solo verlo, sabes que él va a ganar", comentó Sideral en su stream, mientras revisaba las presentaciones de cada participante en la cuenta oficial de La Noche Dorada. "Macarius, ¿quieres apostar S/25.000? De verdad, dime la verdad. Te lo juro que va a ganar Kingteca. Lo firmo", aseguró a su compañero en la transmisión.

Luján Carrión también dio sus favoritos para las otras peleas. "Creo que gana Dafonseca, de verdad, me da miedo", comentó sobre la pelea del youtuber contra Fanodric. "Está puesto que Shadoune le gana a Glogloking (...) En su historia puso hace poco que llegó a su peso ideal, subió 13 kg", agregó.

Sobre la pelea entre Zully y LaPinky, Sideral afirmó: "Estoy dudando, mano. Antes quería apostar por la Pinky, pero Zully es recia, vive en Plaza Norte, pega duro, y yo te lo juro, mis frejoles para ella", sostuvo. En cuanto a la pelea estelar, comentó: "Cañita es la fija (contra CristoRata), brother. Eso apuesta todo, sí o sí. Yo que tú le meto S/1.000".

Usuarios se burlan de las "fijas" de Sideral

Los seguidores de Sideral no perdieron la oportunidad de 'trolearlo' por sus arriesgados pronósticos. "¿Qué rico te gusta perder plata, no?", "Beba, te apuesto 2.000 soles, habla", "Lanza a tus ganadores para no apostar por ellos", "Los vas a salar" y "Lo dice el que perdió 300.000 en el casino", fueron algunos de los comentarios en la transmisión.