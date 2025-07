Peter Arévalo, más conocido como Mr. Peet, analizó en detalle la histórica clasificación de Alianza Lima a los octavos de final de la Copa Sudamericana. El reconocido periodista deportivo destacó los puntos fuertes del equipo dirigido por Néstor Gorosito, que continúa en competencia internacional tras un largo recorrido desde la fase previa de la Copa Libertadores.

El gol agónico de Hernán Barcos para darle el empate al cuadro 'blanquiazul' en Porto Alegre dejó a más de un hincha grone saltando de algarabía tras clasificarse a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El cambio de mentalidad para que Alianza Lima siga firme en competencias internacionales, según Mr. Peet

Mr. Peet viajó a Brasil para vivir la experiencia en el Arena do Grêmio y no dudó en reconocer las principales virtudes de Alianza Lima y la importancia de llevarse un triunfo en el cotejo de ida en una serie de fase knock-out: "El equipo de Pipo Gorosito sigue escribiendo una nueva historia en la institución. No nos podemos caer pensando si nos alcanzan o no. Hay que cambiar esa mentalidad. En este tipo de encuentros hay que ganar el primer partido", resaltó.

El periodista deportivo insistió en la importancia de tomar ventaja en la serie, más allá de las formas. "Lo más importante es ganar. Cuando le ganamos a Boca en Matute, llegamos con la ventaja a La Bombonera. En Porto Alegre fue igual: Alianza ganaba 2-0, y hay que decirlo, el primer tiempo fue notable", comentó.

Jugadores que han rendido notablemente en la clasificación de Alianza Lima a octavos de final de la Copa Sudamericana

Mr. Peet también valoró algunas individualidades que han contribuido notablemente en la clasificación de Alianza Lima en Porto Alegre y apuntó a Garcés y a Zambrano como la dupla defensiva que necesitaba el cuadro grone para afrontar partidos de gran calibre: "Son la pareja de centrales titular de la selección. Se la tienen que creer. Es una pareja confiable". Además, destacó las veces que Guillermo Vizcarra ha sido exigido durante el encuentro: "Ha sacado tres claras de gol. Ha respondido notablemente", indicó.