Youtuber IOA se hace pasar como ambulante y fue retirado por inspectora de la ATU: “Tiene que avanzar”

El youtuber Ioanis Patsias Morales, conocido como Ioa, vivió una singular experiencia cuando grababa un nuevo video para su cuenta de YouTube. Esta vez, el creador de contenido decidió convertirse en un ambulante y mostrar el esfuerzo que realizan las personas que realizan este oficio. Sin embargo, cuando caminaba con sus productos en el distrito de San Borja, fue una inspectora de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) que se percató de su presencia y decidió retirarlo.

Youtuber es retirado por inspectora de la ATU

De acuerdo al clip compartido en YouTube, el creador de contenido acompañó a vendedores ambulantes de menú. Llegaron hasta un paradero de San Borja y ofertaban sus productos desde los S/3. Sin embargo, personal de Serenazgo y una trabajadora de la ATU decidieron retirarlos asegurando que obstruían el paso peatonal. Al respecto, Ioa no tardó en sorprenderse y terminó por salir corriendo del lugar: “Esto si se puso intenso”, comentó.

Aunque el hecho no pasó a mayores, muchos usuarios no dejaron de reaccionar de forma dividida a la escena que se viralizó en redes. “Está haciendo su trabajo”, “Si es de la ATU no tiene nada que ver con el comercio ambulatorio”, “Es difícil trabajar así”, reaccionaron usuarios.

¿Quién es Ioa?

Ioanis Patsias estudió Economía en la Universidad del Pacífico y trabajo en una multinacional muy reconocida a nivel nacional. Sin embargo, luego decidió generar ingresos propios a través de su canal de YouTube.

En un inicio quería mantener ambas actividades en paralelo, pero dejó el ámbito empresarial a causa de desencuentros con sus superiores.