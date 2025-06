Curwen reacciona al polémico comentario de Stephanie Cayo sobre la alimentación de los peruanos: "Se cree extranjera"

El último video protagonizado por la actriz Stephanie Cayo en el nuevo Aeropuerto Jorge Chávez generó una ola de comentarios en las redes sociales, encendiendo una fuerte discusión. En el clip, Cayo se muestra frente a la flamante infraestructura del aeropuerto y, con entusiasmo, expresa: “Miren esto, esto parece Europa”. Sin embargo, lo que realmente desató la polémica fue su declaración posterior, donde sugirió que los peruanos "se quejan por todo", y vinculó esa actitud con problemas alimenticios y desequilibrio hepático, argumentando que “el hígado es el que se queja” debido a una mala alimentación y el consumo excesivo de carbohidratos.

El periodista y creador de contenido Víctor Caballero, conocido como Curwen, reaccionó a las palabras de la actriz en el programa ‘Habla Good’. Durante su intervención, expresó claramente su molestia, calificando las declaraciones de Cayo como completamente fuera de lugar.

Curwen responde a las polémicas declaraciones de Stephanie Cayo

Curwen, de manera irreverente, comentó que si los peruanos tienen el hábito de quejarse, debería sugerirles comer más proteínas y “mazamorra de chía en la mañana”, respondiendo a la vinculación que hizo Cayo entre las quejas y los problemas de salud relacionados con la dieta. Además, durante la discusión, José Luis Rodríguez, conocido como 'Pelao', añadió: "¿Tú sabes por qué la gente come carbohidratos y pan en el Perú? Porque no hay plata para comprar carne", profundizando el debate sobre las dificultades económicas que enfrentan muchos peruanos.

La postura de Curwen no se hizo esperar. En un tono de frustración, dijo: “Quítenle la nacionalidad, ¿cómo no revive Velazco? Para que le quiten la nacionalidad. Ella que tanto se cree extranjera, quítenle el DNI. Se quieren hacer los ‘barrios’. Ya estoy harto”. Con estas palabras, Curwen cuestionó la actitud de Cayo, quien, según él, parecía desconectada de las realidades del país, sugiriendo que la actriz intentaba alejarse de su identidad peruana y adoptaba una postura distante y “extranjera”.

Este no es el primer episodio en el que Stephanie Cayo se ve envuelta en controversia por sus expresiones. En 2022, la actriz fue criticada por un video promocional de la película 'Hasta que nos volvamos a encontrar', producida por Netflix. En el clip, Cayo, en un intento por explicar algunas expresiones del dialecto peruano, cometió un error. "Palta es alguien aburrido", expresó la modelo.

La confusión sobre el significado de la palabra generó una ola de críticas, ya que muchos peruanos no coincidían con su explicación. Las redes sociales no dudaron en señalar las inconsistencias y evidenciar cómo, a pesar de su origen peruano, Cayo a veces parece no comprender completamente la jerga del país, lo que alimentó aún más la polémica en torno a su figura pública.