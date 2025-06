Mientras hacía una transmisión en vivo en Kick desde Francia, el streamer peruano Andy Zein fue sorprendido al percatarse que le habían robado su bicicleta. Según explicó el joven, lo dejó encadenado a una de las barandas metálicas de una estación del metro de París, mientras se iba un rato a pasear con su grupo. Uno de sus compañeros también fue víctima del robo.

De acuerdo con las imágenes, los ladrones desmantelaron ambas bicicletas llevándose los pedales, las ruedas, las cadenas, los asientos y los manubrios. El streamer peruano Andy Zein reveló que pensó que sería seguro aparcar en dicho lugar, pues se encontraban cerca de La Grande Roue de París (La rueda de la fortuna) y la Torre Eiffel.

"¡Mi bicicleta! No jod*** La dejé parqueada acá. Tu bicicleta (también), Diego. ¿Qué fue? Nos cag****, Diego. Mira, huevón. No dejaron nada. Mira la cadena. Yo me estacioné frente a la Rueda de la Fortuna. Yo dije: 'Hay una Rueda de la Fortuna ahí, la Torre Eiffel está allá, entonces estará seguro (la bicicleta) Estos son más fríos. Bueno, no importa chicos, ya está", comentó el creador de contenido.

Usuarios reaccionan a robo de Andy Zein en Francia

El video publicado en la cuenta de TikTok @.miguel_134 se ha vuelto viral en redes sociales tras mostrar que Andy Zein fue víctima de la delincuencia en Francia. Muchos indicaron que el peruano pecó de confiado dejando sus cosas en un lugar donde no conocía, mientras que otros indicaron que París es una ciudad peligrosa y con muchos robos.

"Hasta en países de primer mundo roban", "Sano en Perú, sano en Europa", "Francia es conocida por ser super peligrosa", "No me robaron nunca en Perú y en París me robaron el celular, es totalmente inseguro", "Al menos en Perú te dejan la cadena", "París ya no es como antes", "No debieron dejarlo ahí", fueron algunos de los comentarios que se lee en TikTok.