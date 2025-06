El 11 de junio, Rafael López Aliaga sorprendió al anunciar conversación con Bethel Radio que dejará la municipalidad de Lima por dos días para evaluar ser candidato presidencial. El alcalde de la capital tomó la decisión de retirarse temporalmente de su cargo para reflexionar sobre una posible candidatura a la presidencia del Perú en 2026. Este anuncio se produce en un contexto donde la presión por su postulación se ha intensificado, y se espera que la decisión final se tome entre el 11 y 12 de octubre, según mencionó en una reciente entrevista con el exfutbolista Juan Manuel Vargas.

La decisión sorprendió a muchos limeños. En el programa ‘Habla Good’, Curwen recordó cuando López Aliaga aún era candidato y prometía que de ganar la alcaldía cumpliría los cuatro años de gestión. De cumplir su palabra, su mandato terminaría en diciembre de 2026. Por otro lado, de postular a las elecciones presidenciales del próximo año, la ley exige su renuncia al municipio. Esta situación ha generado un debate sobre su compromiso con la ciudad y su futuro político.

Curwen recuerda la vez que López Aliaga aseguró que se quedaría los 4 años de gestión municipal

En el último episodio del podcast 'Habla Good', Curwen recordó un momento clave de la campaña electoral de 2022, cuando Rafael López Aliaga prometió que no abandonaría la alcaldía hasta completar su gestión de cuatro años. “En 2022, los candidatos que lideraban la elección municipal en Lima eran Rafael López Aliaga y Daniel Urresti. A los 2 candidatos se les cuestionaba un punto muy particular. A López Aliaga que, en la campaña de 2021, si no me equivoco, apenas termina esta él saca un tweet diciendo que postula en 2022 a la alcaldía. Renuncia y se va a la presidencial en 2026. Eso lo dijo en 2021. En 2022 le preguntan qué garantizaba que no iba hacer lo que había dicho que iba a hacer y él dice: ‘De ninguna manera. Yo garantizo que me voy a quedar los 4 años porque tengo palabra’”, recordó Curwen.

En ese entonces, el actual alcalde se comprometió a permanecer en su puesto, asegurando que tenía palabra y que su intención era enfocarse en la gestión de la capital. Sin embargo, la situación actual ha llevado a cuestionamientos sobre su promesa inicial.

“Yo hecho ya una propuesta pública y soy una persona de palabra. Si entro cuatro años, que me parece poco, debería ser reelegible el alcalde si hace una buena gestión. Pero considero que el Perú necesita unirse, todos los partidos democráticos tenemos que unirnos y tener un candidato único. Yo aseguro que me quedo los 4 años porque considero que el país está en un grave problema de corrupción”, señaló Aliaga en una entrevista que brindó en 2022 a Cuarto Poder.

Rafael López Aliaga anuncia que dejará la alcaldía para evaluar ser candidato presidencial

A pesar de las presiones y las comparaciones con otros exalcaldes, el burgomaestre ha reiterado su compromiso con Lima, aunque ahora se encuentra en una encrucijada que podría cambiar su trayectoria política. En su última interacción, con Bethel Radio expresó que por lo menos hasta octubre dejará obras avanzadas, casi terminadas, para tomar dos días de retiro.

“Voy a retirarme de todo el tráfago de ser alcalde dos días para pensar bien. No es fácil. Ser alcalde de Lima es ser bombero. (...) Un presidente tiene muchos más recursos para solucionar los temas de fondo del Perú, por ejemplo, el hambre”, declaró.

En la entrevista con la radio cristiana también respondió que anteriormente había asegurado que no abandonaría el cargo, aunque ahora lo hará, para evitar comparaciones con el exalcalde de La Victoria, George Forsyth, quien abandonó su puesto de burgomaestre para postular en las elecciones de 2021.