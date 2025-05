En el reciente programa de Good Time, Laura Spoya sorprendió a sus fanáticos tras confirmar su separación con su esposo mexicano Brian Rullan. La exmiss Perú se quebró y entre lágrimas confesó sentrise abrumada y desesperada por los crecientes rumores que han surgido en torno al fin de su relación con el padre de sus hijos, especialmente por ser vinculada sentimentalmente no solo con su compañero Mario Irivarren, sino también con el productor del streamer, Abneer Robles.

"El tema de mi relación he tratado de que la gente no se involucre. Nunca es fácil cuando una relación se termina (...) Me molesta que la gente utilice calificativos tan fuertes conmigo como el día de ayer estaba leyendo. El límite del respeto se perdió. Pueden decir de mí lo que quieran, pero yo sé la mujer que soy. Quiero que paren las especulaciones porque no solo me hacen daño mi, le hacen daño a mi familia", relató.

La especulación sobre un posible romance entre Laura Spoya y el productor de Good Time surgió durante la entrevista al ex chico reality Israel Dreyfus, quien admitió en vivo haber visto a la modelo en una discoteca junto a Abneer, el fin de semana.