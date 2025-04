Curwen asegura que pensión alimentaria a favor de Darinka Ramírez debe ser más: “50/50 no me parece”

El periodista peruano Víctor Caballero, conocido en redes sociales como Curwen, se refirió a la polémica en torno a Darinka Ramírez y sus exigencias a Jefferson Farfán tras presentar una denuncia. En particular, se habló de la pensión de alimentos, un departamento, el pago de servicios básicos y la contratación de una nana para ayudar con la crianza de la hija que tiene con el futbolista.

Curwen hizo notar su desacuerdo con la solicitud de un reparto de responsabilidades 50/50 en cuanto a los gastos. Según Curwen, la madre tiene una responsabilidad adicional debido al tiempo y esfuerzo extra que implica la crianza diaria del menor.

Curwen expone su opinión sobre el reparto de gastos 50/50

Durante su intervención en el programa Habla Good en YouTube, Curwen explicó su postura, enfatizando que, aunque ambos padres deben contribuir, la madre tiene un rol más involucrado, especialmente cuando el niño vive con ella. “La mujer tiene una responsabilidad adicional. La niña vive con la mujer, esa niña se enferma, la que va a pasar malas noches es la mamá. De todas maneras, la responsabilidad, por más que tenga una nana, la asume la mamá. Acá me parece que pedir 50/50 exacto, no me parece lo adecuado, esa es mi opinión”, señaló Curwen.

Estas palabras fueron apoyadas por el comunicador José Rodríguez, conocido como El Pelao, quien añadió que los niños pequeños a menudo requieren más recursos, especialmente en atención médica. “Te gastas de 300 a 500 soles y hay niños que se enferman dos a tres veces al mes”, comentó Rodríguez, refiriéndose a los gastos impredecibles en salud que implica criar a un niño.

Curwen también argumentó que el aporte económico de un padre debe ser proporcional a la responsabilidad que cada uno asume en el día a día, señalando que, aunque el padre debería contribuir significativamente a la manutención, la madre aún es la principal encargada del cuidado directo del hijo. En este sentido, dijo que no cree que una división equitativa de los gastos sea completamente justa o adecuada, ya que no refleja el trabajo constante y las noches largas que la madre enfrenta mientras cuida al niño.

¿Qué exige Darinka Ramírez a Jefferson Farfán?

Darinka Ramírez, madre de la hija de Jefferson Farfán, fue clara sobre sus exigencias en relación con la pensión alimentaria y los pagos adicionales. En un documento oficial, expresó su temor de que, al haber demandado a Farfán, él pueda desentenderse de sus responsabilidades económicas. En este sentido, Ramírez dejó claro que su solicitud es que se cumpla con un monto mensual de 3500 soles para la pensión de alimentos. Este monto, según ella, es fundamental para el bienestar de su hija y debe ser cumplido de manera consistente.

Sin embargo, Ramírez también dejó en claro que la pensión alimentaria no es el único gasto que debe asumir Farfán. Aparte del pago de la pensión, la madre solicitó que el futbolista continúe cubriendo el alquiler del departamento en el que ella y su hija residen. Además, exigió que Farfán pague los servicios básicos del hogar, como luz, agua y gas, y que cubra la mensualidad de la nana que ayuda en la crianza de la niña.