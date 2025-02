Durante una reciente transmisión en vivo de Todo Good, en la que estuvo como invitado el youtuber Chiquiwilo, se abordó el tema de la posible vuelta del streamer Curwen al programa. Chiquiwilo, conocido por su supuesta "maldición" de separar programas, no dudó en preguntar a los integrantes sobre el retorno de su excompañero. Sin embargo, la respuesta de Pelao fue tajante: "Se fue, no hay mucho que hablar", dejando en claro que su regreso no es una posibilidad.

Ante esta afirmación, Chiquiwilo insistió en el tema, argumentando que su "maldición" no influyó en la salida de Curwen, sino que fue consecuencia de la indiferencia de los demás. En respuesta, Pelao reafirmó su postura, señalando que la dinámica del programa ha cambiado y que, definitivamente, "no va a volver". Para subrayar aún más esta decisión, los integrantes del show optaron por reemplazar al creador de contenido con un muñeco que lleva su rostro impreso.

La incómoda pregunta de Chiquiwilo

Nada será igual tras la salida de Curwen

Pelao reafirmó que, aunque algunos espectadores puedan esperar el regreso de Curwen, la dinámica del programa ha cambiado y no sería lo mismo con él de vuelta. Para el equipo de Todo Good, la decisión de continuar sin su presencia es definitiva, asegurando que la evolución del contenido ha tomado un rumbo distinto.

El reemplazo inesperado: un muñeco con su rostro

Como una peculiar forma de cerrar el capítulo de Curwen en Todo Good, los integrantes decidieron reemplazarlo con un muñeco con su cara impresa. Esta acción ha generado diversas reacciones entre los seguidores del programa, algunos tomándolo con humor y otros criticando la forma en que se maneja su ausencia. Pese a las opiniones divididas, el equipo ha dejado en claro que Víctor Caballero no regresará y que Todo Good seguirá adelante con su actual elenco.