Víctor Caballero afirmó que no justifica la decisión del pelado. Foto: composición LR / Marco Sifuentes / Todo Good

El youtuber peruano Víctor Caballero, conocido como Curwen, reveló los motivos de su salida del programa Todo Good durante su participación en el programa KEPASHOW, transmitido en el canal de YouTube de Marco Sifuentes. Además, dio detalles sobre el inicio de su conflicto con Zein, antes conocido como Andynsane, explicando los desacuerdos que los separaron en el pasado.

Curwen aclaró que, a pesar de la controversia, mantiene una buena relación con sus excompañeros de Todo Good. También dejó abierta la posibilidad de regresar al programa en el futuro, aunque bajo ciertas condiciones que él mismo establecería.

Relación con sus excompañeros y su postura sobre el "pelao"

Curwen aseguró que su salida de Todo Good no estuvo motivada por un conflicto con sus compañeros y que todo quedó en buenos términos. "El pelao hizo lo que tenía que hacer, no lo justifico, y yo hice lo que tenía que hacer", expresó. También destacó que su decisión fue tomada poco antes de ingresar al programa y, por esa razón, no pudo avisar con anticipación, aunque reafirmó que mantiene una relación cordial con todos los involucrados.

¿Volvería a 'Todo Good'?

Cuando le preguntaron sobre la posibilidad de regresar al programa, Curwen se mostró abierto a la idea, pero dejó en claro que solo lo haría si se cumplen ciertas condiciones. "Bueno, yo pondría mis condiciones", afirmó, sin especificar qué cambios serían necesarios para que su regreso sea viable.

El origen de su pelea con Zein

En el programa KEPASHOW se presentaron publicaciones antiguas de Twitter y Facebook que evidencian el inicio de la disputa entre Curwen y Zein en 2016. Según lo mostrado, el conflicto se originó tras la marcha contra la Ley Pulpín, cuando Andynsane publicó: "No es por nada, pero ¿Era necesario marchar en hora punta?". Además, también publicó un video previo a las elecciones de ese año, lo que habría provocado el enojo de Curwen, quien respondió con una extensa publicación de cuatro párrafos en su perfil de Facebook. Desde entonces, ambos creadores de contenido han mantenido un distanciamiento marcado.

Tweet de Andynsane del 2016. Foto: Marco Sifuentes / KEPASHOW