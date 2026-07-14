Estas imágenes no muestran el resultado de una supuesta trampa con explosivos colocada por un empresario peruano contra extorsionadores

LO FALSO:

Recientemente se han difundido imágenes de la trampa con explosivos que colocó un empresario peruano contra extorsionadores que ingresaron a su negocio.

LO VERDADERO:

En realidad, las imágenes corresponden al ataque contra las instalaciones del canal Raajje TV, ocurrido en Maldivas en octubre de 2013. En ese momento, sujetos ingresaron al edificio, rociaron combustible y provocaron una explosión en un contexto de tensión política por las elecciones presidenciales del país.

Recientemente, en redes sociales se han compartido capturas de pantalla de un video, junto con la descripción de que un empresario peruano colocó un explosivo en su negocio, en el Cercado de Lima, para acabar con la vida de unos extorsionadores que ingresaron a este. Según usuarios, el hecho habría ocurrido como medida de defensa ante las amenazas que recibía.

Imágenes difundidas en redes. Fotos: Facebook

Descripción asociada a las imágenes. Foto: Facebook

Una de las publicaciones con más alcance se encuentra en Facebook y supera las 41.300 reacciones, 3.300 comentarios y 2.300 compartidos.

Publicación con más alcance en redes sociales. Foto: Facebook

Análisis del contenido difundido en redes sociales

Para verificar el origen del material, se realizó una búsqueda inversa de las capturas con Google Lens, la cual permitió localizar una nota de la BBC del 8 de octubre de 2013 que muestra el mismo registro, pero en video.

Según ese medio, el contenido corresponde a un ataque contra las instalaciones del canal de televisión Raajje TV, ocurrido un día antes: personas ingresaron al edificio, rociaron combustible y provocaron una explosión antes de huir del lugar, en un contexto de tensión política por las elecciones presidenciales celebradas ese año en Maldivas.

La BBC cubrió el hecho real el 8 de octubre de 2023 (1). Foto: BBC News

La BBC cubrió el hecho real el 8 de octubre de 2023 (2). Foto: BBC News

Con esta información, se realizó una búsqueda en Google con las palabras clave “Raajje TV”, “attack” y “2013”, lo que permitió encontrar más publicaciones del hecho, de medios como Maldives Independent y The Guardian. Estos informaron sobre el atentado y permitieron confirmar el verdadero origen del material.

El hecho fue cubierto por Maldives Independent en octubre de 2013. Foto: Maldives Independent

El hecho fue cubierto por The Guardian en octubre de 2013. Foto: The Guardian

Incluso el propio Raajje TV publicó, cinco años después del ataque a sus instalaciones, en 2018, un artículo en el que recordó lo sucedido y utilizó el mismo contenido.

Nota elaborada por Raajje TV cinco años después del hecho, en octubre de 2018. Foto: Raajje TV

Por tanto, es falsa la narrativa asociada a las imágenes difundidas en redes sociales, que afirma que un empresario peruano tendió una trampa con explosivos a extorsionadores. En realidad, el material corresponde a un ataque contra un canal de televisión ocurrido en Maldivas en 2013.

Conclusión

En síntesis, en redes sociales se han difundido capturas de pantalla acompañadas de la afirmación de que un empresario peruano colocó un explosivo en su negocio, en el Cercado de Lima, para acabar con unos extorsionadores. Sin embargo, esta versión es falsa. Una búsqueda inversa permitió comprobar que, en realidad, el material corresponde al ataque contra las instalaciones del canal Raajje TV, ocurrido en Maldivas el 7 de octubre de 2013, cuando desconocidos irrumpieron en el edificio, rociaron combustible y provocaron una explosión en medio de un contexto de tensión política por las elecciones presidenciales.