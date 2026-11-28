Tenía 40 años cuando dejó Marruecos y llegó sola a España: la abuela de Lamine Yamal trabajó de día y de noche para reunir a sus cinco hijos Primero trabajó en un camping y luego en una residencia de mayores en Cataluña, donde realizó turnos para reunir el dinero necesario y traer a su familia a España.

Fátima Nasraoui, abuela paterna de Lamine Yamal, llegó a España en 1990, cuando tenía 40 años, con la esperanza de encontrar mejores oportunidades y construir una vida lejos de Marruecos. Su partida implicó dejar atrás a sus cinco hijos, entre ellos Mounir Nasraoui, padre del futbolista, con la promesa de conseguir que todos pudieran reunirse nuevamente.

Su llegada no fue sencilla: viajó sola en autobús, pasó por Algeciras y Granada hasta alcanzar Mataró, en Cataluña. Una vez instalada, comenzó a trabajar en distintos empleos y asumió largas jornadas para ahorrar dinero y conseguir que sus hijos también pudieran trasladarse al país ibérico.

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La abuela de Lamine Yamal trabajó en un camping y una residencia de mayores

El primer empleo de Fátima en Cataluña fue en un camping de Llavaneres, en la provincia de Barcelona. Posteriormente, consiguió trabajo en una residencia de mayores en Vilassar de Mar, donde cumplía turnos de mañana, tarde y noche para reunir los recursos necesarios para traer a su familia.

El propio jugador del Barcelona recordó el esfuerzo que hizo su abuela para conseguirlo. "Trabajaba de mañana, de tarde, de noche... para que mi padre pudiera venir", contó en el pódcast de la Fundación José Ramón de la Morena. Cuando consiguió ahorrar suficiente dinero, Fátima pagó a una mujer para que llevara a sus hijos desde Marruecos hasta el viejo mundo.

Rocafonda, el barrio donde se estableció la familia de Lamine Yamal

Después de pasar por distintos trabajos, Fátima se estableció en Rocafonda, un barrio de Mataró donde consolidó su proyecto familiar y vio crecer a las siguientes generaciones de los Nasraoui. Su hijo Mounir llegó a España cuando tenía tres años, junto con una de sus hermanas. Años después, el 13 de julio de 2007, nació su nieto Lamine en Esplugues de Llobregat.

Con el paso del tiempo, la abuela del futbolista también tuvo que defender públicamente la decisión de su nieto de representar a España y no a Marruecos. "Este niño no es de Marruecos. Él nació aquí y se educó aquí", declaró en el programa 'Espejo Público'. Actualmente, continúa viviendo en Rocafonda, en una vivienda que le compró el campeón del mundo como reconocimiento a los sacrificios que hizo por su familia.