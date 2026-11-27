Una estancia ganadera de Argentina transformó sus 11.400 hectáreas en un refugio natural y logró recuperar una especie que llevaba más de 70 años desaparecida Adquirida en 1997, la estancia de 11.400 hectáreas se dedica a la protección de especies amenazadas, como el yaguareté, víctima de la caza y la pérdida de hábitat.

Una antigua estancia ganadera en Corrientes, Argentina, se transforma en refugio de fauna silvestre, recuperando especies autóctonas en peligro de extinción.

Una antigua estancia ganadera en Corrientes, Argentina, se transforma en refugio de fauna silvestre, recuperando especies autóctonas en peligro de extinción. Foto: Global Rewilding

Una antigua estancia dedicada a la ganadería cambió su propósito para convertirse en un espacio de conservación de fauna silvestre en Corrientes, Argentina. El proyecto permitió recuperar especies autóctonas que habían desaparecido de la región.

Se trata de San Alonso, un establecimiento ubicado en los Esteros del Iberá que fue adquirido en 1997 por The Conservation Land Trust Argentina. Desde entonces, sus terrenos se destinaron a la restauración de ecosistemas y la protección de animales amenazados.

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De una estancia ganadera a un refugio para la fauna silvestre en Argentina

San Alonso cuenta con una superficie de 11.400 hectáreas y mantuvo actividades ganaderas hasta 1996. Un año después, la organización impulsada por el conservacionista Douglas Tompkins compró el establecimiento y comenzó a cambiar su finalidad.

Uno de los principales objetivos fue recuperar al yaguareté, una especie que había desaparecido de la provincia de Corrientes durante más de 70 años debido a la caza y la pérdida de su hábitat. Para conseguirlo, se desarrolló un programa de reproducción y reintroducción en el entorno natural.

El proyecto que permitió recuperar a una especie desaparecida durante siete décadas

En 2012 comenzó la construcción del Centro de Reintroducción del Yaguareté (CRY), un espacio diseñado para que los ejemplares desarrollaran sus habilidades de caza antes de regresar a la naturaleza. Sus instalaciones incluyen corrales de entrenamiento, uno de ellos con una extensión cercana a las 30 hectáreas, y buscan reducir al mínimo el contacto con las personas.

El programa recibió animales de Argentina, Paraguay y Brasil. En junio de 2018 nacieron Aramí y Mbarete, dos ejemplares que fueron criados junto a su madre y aprendieron a cazar; las liberaciones comenzaron en 2021 y, un año después, Aramí tuvo dos crías en libertad.