“Levántate, Lázaro”: policía deja silla de ruedas y sorprende a presuntos vendedores de droga en SJM Agentes del Escuadrón Verde se disfrazaron de escolares y de un paciente para acercarse a una vivienda en San Juan de Miraflores. El operativo permitió detener a tres presuntos integrantes de la banda Los Santurrones e incautar sustancias ilícitas.

Un operativo encubierto de la policía en San Juan de Miraflores resultó en la detención de tres supuestos vendedores de droga pertenecientes a la banda Los Santurrones

Un operativo encubierto de la policía en San Juan de Miraflores resultó en la detención de tres supuestos vendedores de droga pertenecientes a la banda Los Santurrones Foto: PNP

Un inusual operativo policial sorprendió a tres presuntos vendedores de droga en el asentamiento humano 1 de Junio, en San Juan de Miraflores. Agentes del Escuadrón Verde se disfrazaron de escolares y de un paciente en silla de ruedas para acercarse sin levantar sospechas al inmueble donde presuntamente operaba la banda Los Santurrones.

La intervención llamó la atención por la maniobra de uno de los efectivos, quien aparentaba tener dificultades para desplazarse. Al llegar a la reja de la vivienda, otro agente le gritó: ¡Levántate, Lázaro!. El supuesto paciente se puso de pie, sacó una comba que llevaba oculta bajo una manta y golpeó la reja para facilitar el ingreso de sus compañeros.

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Así fue el operativo encubierto: policías ingresaron por la reja y el segundo piso

El despliegue contó con el apoyo de un dron del equipo Terna, que registró los movimientos de los efectivos desde el aire. Cuando los agentes recibieron la autorización para intervenir, uno de ellos anunció: Señores, tenemos luz verde, podemos entrar.

Mientras el policía disfrazado de paciente golpeaba la reja, otro grupo de efectivos, caracterizados como escolares, llegó con escaleras para acceder al segundo nivel del inmueble y cubrir posibles rutas de escape.

Los agentes irrumpieron por distintos puntos de la propiedad y sorprendieron a las personas que permanecían en su interior. La intervención culminó en pocos minutos con la detención de tres sospechosos.

El coronel Pedro Rojas Tipto, jefe del Escuadrón Verde, explicó que la estrategia de mimetización permitió acercarse a la vivienda sin alertar a sus ocupantes.

“Nuestra estrategia de mimetización, haciéndonos pasar por escolares, así como un paciente en silla de ruedas, nos ha permitido ingresar sin ser detectados al inmueble”, declaró el oficial.

¿Quiénes son los tres intervenidos en San Juan de Miraflores?

La Policía identificó a los detenidos como José Chunga, alias 'Nero Cuco'; Jesús Chávez, conocido como 'Burrito', y Deisy Pérez, llamada 'Fefa'. Los tres serían presuntos integrantes de Los Santurrones, organización señalada por su participación en actividades de microcomercialización de drogas en San Juan de Miraflores.

Durante el registro del inmueble, los efectivos encontraron sustancias ilícitas que, según la información policial, estarían destinadas a la comercialización. Sin embargo, las autoridades no precisaron la cantidad ni el tipo de droga incautada.

Los intervenidos quedaron a disposición de la Depincri de San Juan de Miraflores para las diligencias correspondientes. Las investigaciones deberán determinar su presunta participación en la comercialización de estupefacientes y las responsabilidades individuales.