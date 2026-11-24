Navidad 2026 en Lima: ¿cuándo será el esperado encendido del árbol en la Plaza Mayor? Esto dice la MML El árbol, de más de 18 metros de altura, suele contar con una gran estrella luminosa y decoración LED, creando un ambiente festivo ideal para fotos. Conoce la fecha y hora en que será encendido para dar inicio a las celebraciones por Navidad.

La Navidad 2026 se acerca y con ello se inician las actividades para celebrar esta tradicional festividad. Con motivo de este acontecimiento, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) anunció la fecha y hora en la que se realizará el esperado encendido del árbol navideño en la Plaza Mayor.

La comuna invitó a todas las familias a formar parte de esta mágica celebración que llenará de luz, alegría y espíritu navideño a la plaza principal de la capital. La actividad, que suele incluir trabajos de decoración e iluminación, reúne cada año a vecinos de diversos sectores de la jurisdicción.

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Árbol de Navidad en Lima: fecha y hora del encendido

Según la MML, el encendido del árbol de Navidad se realizará el martes 1 de diciembre desde las 6.30 p. m. en la Plaza de Armas de Lima . No hay ninguna restricción para participar en el evento, por lo que todas las familias —sin importar los límites de edad— pueden sumarse a la actividad.

El tradicional árbol navideño de Lima suele tener más de 18 metros de altura y es coronado por una gran estrella luminosa como símbolo de esperanza y unión. Su decoración, además, contempla iluminación LED con arcos temáticos y figuras navideñas donde los visitantes pueden tomarse fotografías.

Encendido del árbol navideño en la Plaza Mayor de Lima

Actividades por Navidad 2026 en Lima

El Circuito Mágico del Agua anunció que desde el 20 de noviembre se encuentra disponible la tercera edición del Festival Villa Mágica Navideña en la zona Tangüis. El ingreso está disponible de 3.00 a 10.00 p. m. con un costo a la entrada adicional de S/5.

Otras opciones son el ballet 'El Cascanueces' en el Teatro Municipal, que irá del 2 al 27 de diciembre y que en algunas fechas contará con la Orquesta Sinfónica en vivo. Además, el Museo de Arte de Lima en el Parque de la Exposición albergará la Edición Navidad del 4 al 6 de diciembre y reunirá a marcas independientes, ilustración, cerámica, diseño y gastronomía local.