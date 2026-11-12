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Papa León XIV rezará la Hora Media en la Catedral de Lima: qué significa esta antigua tradición de la Iglesia católica

El pontífice compartirá la Hora Tercia con obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y seminaristas este jueves 12 de noviembre. La ceremonia incluirá himnos, salmos y lecturas bíblicas, como parte de una práctica que busca unir a toda la Iglesia en oración.

El papa León XIV se unirá a obispos y representantes de la Iglesia peruana para rezar la Hora Tercia el 12 de noviembre en la Basílica Catedral de Lima. Este encuentro comenzará a las 10:20 a. m.
El papa León XIV se unirá a obispos y representantes de la Iglesia peruana para rezar la Hora Tercia el 12 de noviembre en la Basílica Catedral de Lima. Este encuentro comenzará a las 10:20 a. m.Foto: composición LR/AFP
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El papa León XIV rezará la Hora Tercia junto a obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas y representantes de la Iglesia peruana este jueves 12 de noviembre, durante un encuentro en la Basílica Catedral de Lima. Se trata de una antigua tradición católica que forma parte de la Liturgia de las Horas y permite a los fieles dedicar distintos momentos del día a la oración comunitaria.

La ceremonia está prevista para las 10.20 a. m. y no corresponde a una misa. Durante este encuentro, el pontífice compartirá con el clero peruano un himno, tres salmos y una lectura bíblica. También se contempla una breve homilía, un responsorio y una oración final con bendición, según explicó el padre Juan Carlos Valverde, de la Arquidiócesis de Lima, a Andina.

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¿Qué es la Hora Media y por qué se llama Hora Tercia?

La Hora Media forma parte de la Liturgia de las Horas, una práctica de la Iglesia católica que busca santificar distintos momentos de la jornada mediante oraciones, himnos, salmos, lecturas bíblicas y antífonas. Sus contenidos cambian de acuerdo con la fecha, el tiempo litúrgico y la festividad del santo del día.

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Esta tradición comprende tres momentos: la Hora Tercia, que corresponde a las 9.00 a. m.; la Hora Sexta, al mediodía; y la Hora Nona, a las 3.00 p. m. Como el encuentro de León XIV con los representantes de la Iglesia peruana comenzará a las 10.20 a. m., el rezo corresponderá a la Hora Tercia.

La Liturgia de las Horas también incluye los Laudes, que se rezan al comenzar el día; las Vísperas, al finalizar la tarde; y las Completas, antes de acostarse. De esta manera, la Iglesia distribuye sus oraciones a lo largo de la jornada.

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Una oración que busca unir a toda la Iglesia peruana

El padre Juan Carlos Valverde explicó que la Liturgia de las Horas no constituye una práctica exclusiva de sacerdotes o religiosos. También pueden participar obispos, diáconos y fieles laicos, pues representa una forma de oración compartida que expresa la unidad de la Iglesia.

Aunque cada persona puede dirigirse a Dios mediante plegarias espontáneas, esta tradición establece una estructura común para que los creyentes recen juntos. Para ello, los participantes utilizan el Breviario o Diurnal, un libro que reúne las oraciones correspondientes a los distintos momentos del día.

El sacerdote destacó que compartir esta ceremonia con León XIV representa una gracia y una bendición para la Iglesia peruana. Además, consideró que el encuentro permitirá poner en manos de Dios las preocupaciones del país, en un contexto marcado por dificultades sociales, políticas y climáticas.

El pedido del clero peruano ante los desafíos del país

Valverde señaló que la oración tendrá un significado especial ante los riesgos asociados al fenómeno El Niño, los problemas políticos y la falta de unidad nacional. Por ello, invitó a los fieles a aprovechar este encuentro para pedir por el bienestar del Perú y por las personas que atraviesan dificultades físicas y espirituales.

Rezar con el papa nos da mucha esperanza, porque sabemos que junto a él estamos orando y caminando juntos, poniendo en manos de Dios todas estas intenciones que son tan necesarias, expresó a Andina.

Finalmente, el sacerdote consideró que la visita de León XIV representa una oportunidad para fortalecer la cercanía de la Iglesia con la población peruana y renovar la esperanza ante los desafíos que enfrenta el país.

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